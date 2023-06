Castelló, destino ideal para los amantes del surf, kitesurf, snorkel...

Si eres un amante de los deportes de verano y mar esta noticia te interesa porque vamos a hablar de un lugar de la costa mediterránea española, Castelló, donde gozar a lo grande de estas actividades: surf, kitesurf, paddle surf, snorkel, buceo... Un apunte antes de empezar: si eres de los que mira a quienes practican estos deportes con envidia y ganas pero sin atreverte a imitarlos, Castelló también es el lugar que buscas porque aquí también se pueden recibir clases para aprender a gozar de estos deportes acuáticos.

Castelló no sólo cuenta con tres soberbias playas en sus 4 kilómetros de litoral: la playa del Pinar, la playa del Gurugú y la playa del Serradal, todas ellas con múltiples accesos, lavapiés y aseos además de zonas deportivas y de juegos infantiles, todas tienen también un punto de atención a las personas con movilidad reducida; además de estas tres playas, el escenario que representa Castelló para gozar de los deportes acuáticos se completa con las Islas Columbretes, un archipiélago protegido a tan solo 30 millas de la costa.

Playa del Gurugú | Imagen cortesía de Turismo de Castelló

¿Cuáles son los deportes acuáticos más populares de Castelló?

El kitesurf es, probablemente, el más popular de todos ellos porque los kilómetros de playa y los vientos de la zona crean el ambiente ideal para la práctica de este deporte, especialmente en las playas del Gurugú y del Pinar donde hay además varias escuelas de kitesurf para que, si no lo has practicado nunca, puedas realizar un cursillo para principiantes y también alquilar el equipo si no cuentas con el tuyo propio.

El surf es el deporte acuático por excelencia en toda nuestra costa y aunque la costa de Cádiz es especialmente famosa (también la de Galicia gracias a la competición del circuito internacional Pantic Classic), en Castelló también se dan las condiciones para la práctica de este deporte ¿eres más de windsurf que de surf? Aquí también podrás gozar de lo lindo, especialmente en la playa del Gurugú donde hay además escuelas de surf para que puedas alquilar la tabla o recibir clases si las necesitas.

El paddle surf o SUP se puso de moda hace unos años y podemos afirmar ya, sin miedo a equivocarnos, que es un deporte acuático que ha llegado para quedarse; si no eres muy deportivo el paddle surf o SUP es sin duda tu mejor opción y si vas a practicarlo por primera vez en las playas del Gurugú y del Pinar podrás hacerlo con la ayuda de la escuela de paddle surf de Castelló.

Islas Columbretes | Imagen cortesía de Turismo de Castelló

Otra práctica deportiva recomendada para espíritus poco deportivos es el snorkel y sin duda el mejor lugar para practicarlo son las Islas Columbretes, un pequeño archipiélago de islas volcánicas a 50 kilómetros de la costa de Valencia (islotes de Grossa, Ferrera, Foradada y Carallot), es una reserva natural espectacular de la que puede disfrutar todo el mundo practicando snorkel y, quien haya gozado ya de la magia del buceo, también podrá bucear en esta zona, hay varias empresas que organizan excursiones a las Islas Columbretes.