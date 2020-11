Calafell: frente a los confinamientos perimetrales, producto de cercanía

Con la campaña 'Seguimos cocinanto para ti' el Ayuntamiento de Calafell apoya activamente a todos los restaurantes de la localidad que ofrecen servicio delivery (servicio a domicilio); a partir de ahora los vecinos de Calafell podrán entrar en la web de su ayuntamiento y descubrir cuáles son los restaurantes que, más allá de cierres perimetrales o incluso del cierre que pudiera producirse, mantienen abiertas sus cocinas y sirven a domicilio u ofrecen servicio Take Away (pasar a recoger).

Xató de Calafell | Imagen cortesía de Turismo de Calafell

La restauración es uno de los sectores más afectados por las restricciones a las que nos somete la pandemia que vivimos, lo es en todas partes por aquello de la restricción de aforos y horarios o no digamos ya cuando se impone el cierre total, pero lo es especialmente en las zonas turísticas por la falta de afluencia de público ¿cómo paliar en lo posible el estrago que la pandemia está haciendo en estos lugares? en Calafell lo tienen claro, se pasan al producto de cercanía y a las compras a km0 que es tanto como pasarse a una economía social de supervivencia que puede salvar sino todos sí un buen número de negocios que de otro modo se verían abocados al cierre.

Gastronomía Calafell | Imagen cortesía de Turismo de Calafell

Los pequeños comercios y restaurantes de Calafell son parte esencial de la oferta turística de este pueblo pesquero de la Costa Dorada, de ahí el empeño del Ayuntamimento y de la localidad entera por mantenerlos vivos a pesar del cierre del sector de la restauración impuesto en Cataluña como vía para frenar la expansión del Covid-19 y es que en Calafell 'Seguimos cocinando para ti' y llevándote la comida a casa o donde quiera que vayas a degustarla.

Arrosejat de Calafell | Imagen de Gabriel Mestre, cortesía de Turismo de Calafell

Calafell es mucho más que un pueblo de playa y verano, es un estupendo destino para todo el año y sí, también un lugar ideal para los amantes del shopping, en esta localidad catalana el pequeño comercio es un tesoro, desde jugueterías con más de 50 años de historia hasta negocios del sector textil y, por supuesto, su suculenta oferta de restauración que sigue cocinando a pesar de todo.

¿Te parece tan buena idea como a nosotros apoyar a toda la restauración que pelea por mantener vivo su negocio? si es así seguro que también estarás con nosotros en nuestra firme decisión de dejarnos al menos una parte del presupuesto viajero que ahora no podemos disfrutar aprovechando el servicio Delivery y Take Away de los restaurantes cercanos... ¿qué mejor modo de dar la vuelta al mundo desde casa que hacerlo gastronómicamente?.