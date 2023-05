Así es Gràcia, uno de los barrios imprescindibles de Barcelona

Barcelona es una ciudad con barrios de los más diversos. Pero sin duda, Gràcia es uno de los que más historia tienen, uno de los imprescindibles. Antes de todo, eso sí, debemos hacer un inciso. Y es que Gràcia es un distrito compuesto por seis barrios, uno de ellos homónimo, y es al que nos referimos. A la Vila de Gràcia.

Aclarado esto, podemos continuar explicando que el casco histórico de este núcleo de población fue una villa independiente de Barcelona hasta el año 1897. Fue entonces cuando pasó a formar parte de la ciudad, aunque todavía hay quien dice que es de Gràcia y no de Barcelona.

Gràcia es un barrio de calles estrechas y muchas plazas. De artistas y personas bohemias. De ciudadanos orgullosos de ser de donde son, pero también de otros que han llegado de fuera para convertir este barrio en uno internacional. Así, hay restaurantes de comida tradicional, pero también otros que sirven platos típicos de la gastronomía de otros lugares del mundo.

Plaza Rius y Taulet. | Imagen de puigalder en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

En cuanto a sus lugares para visitar, podemos hacer mención al, un centro cívico al aire libre. También a la, la primera gran obra que diseñó el famoso arquitecto catalán. No es tan conocida como otros de sus edificios, pero tiene de igual forma toda su esencia.

También es de visita obligada la plaza de la Vila de Gràcia, donde sin lugar a dudas destaca su torre del reloj. Además, es la zona idónea para tomar algo, pues hay muchas cafeterías y bares.

Pero además de todo esto, Gràcia tiene más por descubrir. Por ejemplo sus famosas fiestas, que tienen lugar en agosto. Los vecinos se organizan y crean enormes y bellas decoraciones para sus calles. Después se eligen las más bonitas, así que se toman muy en serio los diseños porque todos quieren, además de divertirse, ganar el concurso.

Los cinco días de fiesta las calles están masificadas. De día para ver las decoraciones y de noche para disfrutar de buena música en directo. Pero el resto del tiempo, pese a estar en una zona no muy alejada del centro, resulta un barrio bastante tranquilo. Y aparte de tranquilidad, Gràcia lo tiene todo: tiendas, teatros, restaurantes, cines, plazas, jardines. Los vecinos, si no quieren, no tienen que irse a ningún lado más.