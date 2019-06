Aprovecha el invierno para conocer Nueva York

El invierno es una de las épocas del año mas atractivas y fabulosas para viajar a Nueva York. Y es que es un momento en el que uno puede disfrutar de experiencias únicas y mágicas en cualquiera de los cinco distritos de la ciudad. Nuevos lugares de compras, atracciones icónicas, los mejores restaurantes y una buena obra de teatro o un espectacular musical en Broadway, son solo algunas de las muchas actividades que vas a poder vivir en esta escapada invernal.

Manhattan, Brooklyn, Queens, Harlem y Staten Island se convierten en el lugar perfecto en el que pernoctar o vivir el invierno intensamente. La nueva Guía de Invierno de NYC & Company destaca itinerarios de actividades tanto de interior como de exterior en cada distrito, todas, accesibles en metro, operativo las 24 horas del día en la ciudad de Nueva York. [[LINK:EXTERNO|||http://www.nycgo.com/|||NYC & Company ]]

Disfrutar de un café espresso y de la mejor gastronomía italiana esta a tu alcance en Arthur Avenue, conocida como la “real Little Italy”, en el barrio de Belmont, en El Bronx, donde es fácil llegar en metro desde el centro de Manhattan. Y ya de paso pasarte después o antes por el Museum of the Arts, uno de los muchos museos gratuitos que se pueden visitar.

Si viajas en familia, el barrio de Prospect Heights, en el distrito de Brooklyn, es uno de los lugares favoritos para los más pequeños. Nada como construir muñecos de nieve en Prospect Park y ver las mejores exposiciones de arte en el Brooklyn Museum. Eso sin dejar de caminar por el Puente de Brooklyn otra actividad gratuita, imprescindible en cualquier época del año.

En Manhattan, puedes volver a sentirte como un niño patinando sobre hielo en alguna de las muchas pistas que encontrarás, como la de Wollman Rink, o la famosa Rink at Rockefeller Center, además del Winter Village en Bryant Park. Y como una visita a Nueva york no estaría completa sin conocer alguno de sus museos, te proponemos pasar por el Museum of the City of New York para conocer mejor la historia de esta maravillosa ciudad.

Y además de Chelsea Market, ahora puedes pasar por otros espacios gastronómicos para reponer fuerzas, tales como el Great Northern Food Hall en Grand Central Terminal o el abierto recientemente Eataly en Lower Manhattan.

Para disfrutar del jazz, así como de shows de baile y teatro en el icónico Apollo Theater, hay que desplazarse hasta el barrio de Harlem. El restaurante Sylvia’s, es un lugar clásico para cenar con el mejor ambiente soul.

No dejes de tomar el ferry gratuito a Staten Island para visitar el Staten Island Museum, ubicado en el Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden, o para disfrutar de un show en el histórico St. George Theatre. Ambos a poca distancia en taxi o en bus desde la terminal de ferry.

En Queens sigue la aventura invernal descubriendo la mejor cocina Latinoamérica, India y del Himalaya en el barrio de Jackson Heights. En el barrio de Flushing, se puede observar una maqueta a escala de la ciudad de Nueva York en el Queens Museum. Y en el barrio de Long Island City, nada como admirar las obras de arte al aire libre con vistas del skyline de Manhattan en el Socrates Sculpture Park.

Recuerda que estamos en época de rebajas. Y hay algunos lugares nuevos para los que quieren pasar el tiempo de shopping, como CityPoint en el centro de Brooklyn, o Brookfield Place y Westfield World Trade Center en Lower Manhattan.

Y recuerda que en estas fechas los vuelos y las tarifas de los hoteles son de lo más económico Así que por qué no aprovechar el invierno y lanzarte a la aventura de conocer por fin la ciudad de los rascacielos.

