Los amantes de la aventura y los deportes al aire libre viajan a Castelló

Castelló es mucho más que una localidad en la que disfrutar de la playa, aunque ese sea tradicionalmente su principal atractivo, aquí podrás vivir aventuras inolvidables de esas que te hacen descargar adrenalina, olvidarte de todo y volver a casa con los ánimos renovados y dispuestos, preparado para afrontar lo que venga; y es que Castelló es una ciudad que se disfruta por tierra y mar pero también por aire ¿cómo? te lo contamos.

Running en Castelló | Imagen cortesía de Turismo de Castelló

¿Eres de los que prefiere vivir con los pies en el suelo, pegado a la tierra? en Castelló podrás hacerlo pero de otra manera, practicando cicloturismo, hípica, golf, running, senderismo... Y eso aplica también a los niños que, a partir de los 3 años, ya podrán disfrutar de divertidos paseos en poni.

Kite Surf en Castelló | Imagen cortesía de Turismo de Castelló

Si eres de tierra adentro y cuando viajas a Castelló es para no separarte del mar, toma nota de todas las actividades que podrás disfrutar en los 4 kilómetros de playas de esta ciudad: kite surf, paddle surf, windsurf, alquilar una moto de agua o bucear. Y si no eres un experto en ninguno de estos deportes no debes preucuparte, podrás contratar un cursillo y llegar a serlo.

Salto en tándem | Imagen cortesía de Turismo de Castelló

Si lo tuyo es la aventura de verdad y ni la tierra ni el mar te ofrecen tanta diversión como la que estás dispuesto a disfrutar, atento a lo que el aire de Castelló te propone: paracaidismo (no importa que no hayas saltado jamás, podrás hacerlo en tándem acompañado por un monitor experto y en un entorno espectacular porque el lugar de saltos de este tipo más cercano al mar de toda Europa está en Castelló); ¿quieres más adrenalina? apúntate al vuelo libre con paracaídas o a un curso de salto o de wingsuit (¡con alas!), vuela en ala delta o líate la manta la cabeza y hazte un curso de piloto...

Más información en Turismo de Castelló.