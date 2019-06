Zabeel Saray, un palacio otomano levantado sobre una isla artificial

El Zabeel Saray es un cinco estrellas de súper lujo inspirado en los palacios imperiales de la era otomana. Todo en él ha sido creado en busca de la excelencia y a lo grande, como la isla artificial con forma de palmera sobre la que se asienta. El Zabeel Saray se encuentra en Dubái, en la isla de Jumeirah, que ha sido levantada por los jeques árabes sin reparar en gastos; pues con la cantidad de arena y roca utilizada en su construcción podría levantarse un muro de seis metros de altura que daría la vuelta al planeta.



Quienes lo han visitado dicen que en este complejo hotelero de 379 elegantes habitaciones, 26 magníficas suites y 38 residencias Reales (443 estancias en total) todo ha sido cuidado al detalle con el objeto de suscitar el asombro y el deleite de sus invitados. Y aseguran sus trabajadores que da igual cómo pases el tiempo en sus instalaciones porque cada minuto de ese tiempo será un minuto de placer.



Como todo en Dubái, este complejo hotelero también ha tenido que reinventarse por todo lo alto para poder atraer a sus clientes (siempre del más alto nivel) ofreciéndoles lo mejor, lo más exclusivo y lo más sorprendente. Por eso cuenta con una amplia oferta de actividades que harán que tu estancia en el Zabeel Saray sea una experiencia inolvidable.



Podrás navegar por las aguas azul celeste del Golfo pérsico a bordo de un pequeño yate exclusivo del hotel, que cuenta con capacidad para ocho personas y aire acondicionado. Ofrecen clases de cocina de la mano del chef Aman para que sus clientes puedan conocer todos los secretos de la gastronomía india. Cuentan con una zona denominada 'Al Dukan' que en árabe significa tienda. Allí encontrarás las firmas de moda más famosas del mundo, podrás comprar joyería, decoración para el hogar, complementos de lujo y hasta camellos de peluche para los más pequeños.



Pero sin duda, el punto fuerte del hotel es el dedicado a las experiencias románticas. Porque los magníficos alrededores del Zabeel Saray proporcionan el telón de fondo perfecto para una escapada romántica. Podrás darte el gusto de elegir entre una amplia variedad de actividades para realizar con tu pareja, incluyendo tratamientos rejuvenecedores en el 'spa' Talise Ottoman, una velada romántica en cualquiera de sus excepcionales restaurantes o, si lo prefieres, disfrutar en pareja de las innumerables comodidades y servicios que ofrecen las lujosas habitaciones del hotel.



En el Zabeel Saray también hay espacio para el deporte, por si no quieres perder el tono físico mientras estás allí. Dispondrás de un gimnasio equipado con la última tecnología, pistas de tenis en las que liberarte del estrés y, por último, una amplia oferta de deportes acuáticos: windsurf, catamarán, 'donut ride' y un largo etcétera.



Esta isla artificial de Dubáies un lugar creado específicamente para disfrutar y relajarse. No vas a estar en una isla desierta, ya que Jumeirah tiene suficientes casas y hoteles como para albergar a 65.000 personas, pero vas a estar rodeado de lujo por todas partes. La edad de oro ha vuelto. Los locos años 20 ya no se viven en Occidente, el derroche y la ostentación se han instalado en Oriente. Y el Zabeel Saray es la prueba evidente de ello.



Más información:

Hotel Jumeirah Zabeel Saray

Gobierno de Dubai