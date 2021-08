El volcán Chimborazo es el punto del planeta más alejado del centro de la Tierra ¿y el más cercano al sol?

Puede que situar el punto del planeta más alejado del centro de la Tierra en el Chimborazo y no en el Everest te resulte sorprendente sino extraño pero es exactamente así, es más, el Everest no es ni tan siquiera el segundo en ese ránking a pesar de ser la montaña más alta de la Tierra ¿por qué? Porque medido desde el centro de la tierra y no desde el nivel del mar el Chimborazo resulta ser más alto que el Everest; esta diferencia se debe a la forma de la Tierra y la ubicación de ambas montañas: al ser la Tierra achatada por los polos su mayor diámetro se mide en la zona del Ecuador que es exactamente donde se encuentra el Chimborazo.

Volcán Chimborazo | Pixabay

De la realidad a la leyenda o, al menos, la curiosidad: suele decirse que el Chimborazo es el también el punto de la Tierra más cercano al sol al ser el más alejado del centro de la tierra por las razones que hemos comentado pero esto, sin dejar de ser cierto, no es exactamente así ¿por qué? porque la inclinación del eje terrestre o línea de los polos alredor de la cual gira la Tierra sobre sí misma hace que la zona de la superficie terrestre más cercana al sol no sea siempre la misma así que si bien podemos decir que el Chimborazo es el punto de la tierra más cercano al sol durante los equinocios (marzo y septiembre), no está tan claro que sea sí durante el resto del año.

Cumbre del volcán Chimborazo nevada | Pixabay

Pero ¿dónde está exactamente el Chimborazo? Está en Ecuador, concretamente junto a la localidad de Riobamba, entre Quito y Guayaquil (a unos 150 kilómetros de ambas ciudadades) y no es una locura pensar en visitarlo porque es cierto que hablamos de un volcán pero su última erupción, o al menos la última de la que se tiene conocimiento, tuvo lugar allá por el año 550 aunque no por ello podemos considerar al Chimborazo un volcán muerto, es más, el Instituto Geofísco del Ecuador lo considera un volcán activo.

Las razones para visitar el Chimborazo, más allá de su importancia geológica, podemos resumirlas en dos: la primera de ellas la encontramos en el ecosistema que lo rodea, se trata de la Reserva Faunística del Chimborazo, una zona protegida en la vive una importante población de llamas, alpacas y vicuñas entre otras especies autóctonas de esta región; la segunda razón tiene que ver con los glaciares que cubren su cumbre: estos glaciares son la fuerte de agua dulce de las poblaciones de Ecuador cercanas, además de ellos se extrae hielo que se comercializa en los mercados de la zona.