Vive el espíritu de la Navidad en Estocolmo

El invierno esta a punto de llegar a la capital de Suecia. Estocolmo se engalana para recibir a la Navidad con todos los honores. La ciudad se vuelve mágica. Los restaurantes y pequeños cafés se iluminan con velas, las calles se llenan de adornos y las ventanas de las casas se decoran con cirios de adviento. La nieve cae pronto con la llegada del frío y de repente estamos en un escenario distinto y único. Volamos al norte de Europa donde parece que entramos en un cuento de hadas. Y no hay nada más bonito que los mercadillos que anuncian la llegada de una de las fiestas más esperadas del año. Recorrer los pequeños puestos es disfrutar del vino especiado, los dulces de Navidad y la artesanía que rodea a estas fiestas. Los mercados de Navidad tienen lugar durante el adviento, cuatro fines de semana antes de Nochebuena, así que tenemos tiempo de preparar una escapada para traer lo mejor de Suecia a nuestro hogar. Los mejores en la ciudad son los de Skansen, el de la Plaza Stortorget en Gamla Stan, el de Rosendals Garden Café en Djurgården, el de Kungsträdgården en la City, y por último el de Hovstallet. El de Skansen es en un museo al aire libre y también el que mejor recoge las tradiciones suecas, un mercado a la antigua y puedes visitarlo a partir del 29 de noviembre y hasta el 21 de diciembre cada sábado y domingo. También el día 13 de diciembre por la mañana. El Mercadillo de la Plaza Stortorget, en Gamla Stan es uno de los más bonitos ya que los puestos están ubicados entre espectaculares edificios medievales y en las calles adoquinadas del casco antiguo, también desde el 22 noviembre al 23 diciembre. Rosendals Garden Café, Djurgården es un mercado con productos comestibles orgánicos y pan recién horneado, especial para hipsters con un ambiente muy de campo con restaurante, invernadero y huerto. De viernes a domingo desde el 28 de noviembre y hasta el 21 de diciembre. Y el de Kungsträdgården, en el centro que tiene pista de patinaje sobre hielo y esta muy cerca de las principales calles comerciales, también desde el 28 de noviembre y hasta el 22 de diciembre. Y por último Hovstallet el mercado de Navidad en los Establos Reales con artesanía, comida, caballos y carruajes. Este solo en noviembre del 28 al 30. Pero hay mucho más. Suecia celebra la Navidad por todo lo alto y tu puedes participar. Los pilares son el Adviento que comienza el cuarto domingo antes de Navidad. Una fecha que tradicionalmente da inicio a las celebraciones y es el pistoletazo de salida de los mercadillos y de los adornos navideños en las tiendas y en las casas. Otra fecha clave es el 13 de diciembre cuando se celebra una de las fiestas más importantes del país, Santa Lucía. Lucia y sus docellas salen pronto por la mañana para llevar luz en la oscuridad mientras cantan canciones tradicionales y sirven un desayuno con glögg, un vino dulce caliente y especiado, lussekater que son bollitos de azafrán y pepparkakor o galletas de jengibre. Es una de las tradiciones culturales más importantes del país y puedes participar en la coronación de Lucía de Suecia en Skansen. En las iglesias de Estocolmo se celebran conciertos el 13 de diciembre. La Nochebuena es la atracción principal de la Navidad. Se celebra en familia y se dan los regalos junto al árbol. El 24 y 25 es festivo en Suecia. Y otra tradición de la que también puedes participar es del Bufé de Navidad que se sirve en muchos restaurantes, cruceros, en hoteles e incluso en el ayuntamiento de la ciudad en el City Hall Cellar, en Kungsholmen, una cena en el sótano del ayuntamiento de Estocolmo con un bufé que es una creación del chef responsable del banquete de los premios Nobel desde el 24 de noviembre y hasta el 21 de diciembre. Esta comida típica de Navidad incluye platos fríos y calientes. Se come por rondas en este orden: arenque, embutidos variados, diversos platos calientes, postre y galletas. Las albóndigas, el reno, el jamón, las anguilas y las salchichas son los ingredientes más comunes en el bufé de Navidad. No te pierdas Estocolmo en noviembre y diciembre, la ciudad se llena de color, de magia y de alegría. Ya queda muy poco para Navidad.