Viena ofrece pruebas COVID gratuitas a los turistas procedentes de España

¡Qué poco tiene que ver este mes de mayo con el del año pasado! hace un año íbamos de cierre en cierre y de mala noticia en otra peor pero ahora las cosas son diferentes y si bien no podemos dar la pandemia por terminada sí sabemos que gracias a la vacunación y manteniendo determinados protocolos higiénico sanitarios, podemos volver a viajar sin miedo; la cuestión es ¿dónde ir? Playa, montaña, turismo urbano, destinos clásicos, destinos raros... Cada país y cada ciudad busca el modo de atraer turistas sabiendo que por mucho que el mundo se abra al turismo no habrá todavía tantos viajeros como en 2019 por aquello de la precaución y el miedo, por eso propuestas como esta de Viena resultan tan interesantes y es que reducen los inconvenientes de viajar en pandemia ahorrándote el importe de la PCR.

Viena es una de las muchas ciudades que se cerró del todo cuando la pandemia mostró su peor cara, no lograron hacer convivir salud y economía y por eso ahora valoran más que nadie la reapertura, porque vuelven a ver la ciudad viva con todas sus atracciones turísticas abiertas, faltan los turistas claro, pero es que hasta el pasado 19 de mayo viajar a Viena era cosa casi imposible ¿y ahora? Ahora es posible y, a pesar de los procolos de seguridad, nos atrevemos a decir que fácil.

Viena | Pixabay

Y es que desde el pasado 19 de de mayo los restaurantes, hoteles, teatros, tiendas, museos, zoológicos, parques, teatros de ópera, salas de concierto, cines y demás instalaciones de ocio están abiertas en Viena, una ciudad que además pasa por ser de las más verdes del mundo; ¿qué debes saber para planificar un viaje a Viena este verano? Te lo contamos.

Lo primero que debes saber es que, si viajas desde España, ya no hay cuarentena obligatoria para personas vacunadas, tampoco para quienes hayan pasado la COVID-19 ni para quienes presenten una prueba PCR negativa; se mantiene el registro de entrada digital y esa PCR obligatoria para no vacunados o que no hayan pasado la enfermedad será gratis si has pasado los 10 días previos al viaje en España.

Viena | Pixabay

La mascarilla sigue siendo de uso obligatorio y en algunos lugares como los muesos es obligado que se trata de un FFP2; también se mantiene el control de aforos para facilitar que se mantengan las distancias de seguridad, en el caso de los teatros, cines y salas de conciertos se trata de aforos al 50% y la hora de cierre de la restauración son las 10 de la noche.

Un consejo: revisa bien la información del hotel que hayas elegido para tu estancia porque algunos hoteles vieneses ofrecen pruebas de gárgaras PCR gratuitas a sus huéspedes, el resultado de estas pruebas está disponible en 24 horas y es válido durante 72 horas ¿por qué es importante este detalle? porque para acceder a algunas atracciones te pedirán una PCR negativa de las 72 horas anteriores de modo que cabe que en los últimos días de tu viaje ya no te sirva presentar la que te hiciste al llegar al país.

Viena | Pixabay

Además, si la evolución de la pandemia es tan positiva como se espera, estos protocolos son susceptibles de mejorar, por eso es importante que estés muy atento a la información que facilitan tanto la Oficina de Turismo de Viena como la Embajada de España en Viena.