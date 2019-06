Un viaje idílico a la isla privada de Marlon Brando

The Brando es un complejo de lujo de una belleza impresionante. Una isla privada de la Polinesia Francesa, Tetiaroa, en el único atolón del grupo de las islas del Viento del archipiélago de la Sociedad al noreste de Tahití. Una isla también conocida por haber sido la isla privada del famoso actor Marlon Brando. De hecho el complejo lleva su nombre quien se estableció en este refugio en 1966. Un resort diseñado para reflejar el estilo de vida y la cultura de la Polinesia, rodeado de exuberante naturaleza virgen y con acceso solo en avión privado, algo que ya dice mucho de su exclusividad.

Un escenario idílico para unas vacaciones excepcionales, especialmente para celebrar el amor en pareja. The Brando Resort cuenta con 35 villas privadas ubicadas a lo largo de la costa de Motu Onetahi, situadas en una playa de arena blanca frecuentada por tortugas marinas, mantarrayas y aves exóticas. Con una premisa, la de mantener al máximo tu privacidad. Diseñadas con mimo, con mobiliario confortable y servicios de lujo, como una piscina privada. Todas las villas disponen de solárium, conexión WiFi gratuita, iPad y TV de pantalla plana. Los artículos del minibar están incluidos y se reponen todos los días.

The Brando Resort combina el lujo y la sostenibilidad del medio ambiente y se ha convertido en uno de los mejores complejos ecológicos del mundo. La energía necesaria para su funcionamiento es independiente y compatible con una serie de iniciativas de investigación y conservación. The Brando se esfuerza por operar exclusivamente con fuentes de energía renovables no fósiles extraídas del mar, del sol, y de otros recursos renovables, sin sacrificar el lujo y el confort. Con tecnología innovadora y pionera, su meta es convertirse en el primer complejo en el mundo en obtener la certificación LEED Platinum, el mayor reconocimiento como nueva construcción en la categoría campus. Marlon Brando era un apasionado de la preservación de la belleza natural de Tetiaroa, un apasionado de su biodiversidad y de su riqueza cultural. Algo que comparten en The Brando.

Este complejo de todo incluido ofrece alta cocina con dos restaurantes gourmet, uno del galardonado Guy Martin, uno de los mejores chefs de la cocina francesa, director y chef del célebre restaurante parisino Le Grand Véfour. Tratamientos de spa de lujo sobre el agua y sobre la suave arena blanca con vistas a la excepcional belleza de esta isla de Tahití. Dos bares, un jardín con huerto de frutas y vegetales orgánicos, biblioteca, boutique y una estación de investigación medioambiental con programas para los huéspedes, completan las instalaciones.

Rodeado de aguas de color azul turquesa, el resort cuenta con una piscina junto a la playa, pista de tenis y un centro de fitness de última generación. Tetiaroa es además un lugar especial de biodiversidad rara y un santuario natural de aves y vida marina.

En The Brando no hay tiempo para el aburrimiento. Puedes disfrutar de jornadas de playa, snorkel y buceo combinadas con estupendos tratamientos relajantes. Cada villa tiene además un bicicleta para cada huésped que te servirá para explorar los caminos alrededor de la isla o para pasar una jornada de picnic en tu playa desierta favorita. También se puede navegar en la laguna, visitar alguna isla vecina, navegar en kayak por encima de los jardines de coral, pasear por las largas extensiones de arena, o caminar con un guía para descubrir la riqueza marina, las aves o la riqueza cultural de la isla. El resort cuenta con un Salón Cultural donde tendrás toda la información sobre la Polinesia Francesa y donde podrás asistir a conferencias y demostraciones sobre la cultura de la Polinesia, su historia y su estilo de vida.

Tetiaroa es una isla totalmente privada con su propia pista de aterrizaje. Hay vuelos de ida y vuelta operados por Air Tetiaroa, de aproximadamente 20 minutos, entre la terminal privada en el aeropuerto internacional Faa'a de Tahití y Motu Onetahi. Después de aterrizar en Motu Onetahi en Tetiaroa, te recibirá un representante de The Brando y te llevarán en vehículos eléctricos a tu villa privada.

Los precios varían según la temporada. Desde 2.400 euros dos personas, con estancias mínimas de dos noches. Los niños menores de 12 años gratis. Los vuelos no están incluidos. Este es un resort exclusivo que merece la pena si uno se lo puede permitir.

The Brando es lujo y belleza, es disfrutar por unos días de una isla desierta, pero con todas las comodidades. Un viaje idílico a la Polinesia francesa, el rincón del mundo perfecto para relajarse.

Más información:

The Brando