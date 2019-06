Un viaje a la caverna subterránea más profunda

Las Cavernas de Carlsbad, son uno de los sistemas de cuevas más antiguos y famosos del mundo y se han convertido en una de las atracciones principales en el suroeste de los Estados Unidos. Alejadas de todo, en el Parque Nacional de las Cuevas de Carlsbad, merece la pena hacer el largo viaje hasta ellas para disfrutar de esta maravilla que nos ofrece la naturaleza, que incluye varias cámaras subterráneas de enorme tamaño, con alturas que llegan hasta los 250 metros, e increíbles formaciones rocosas de muchas formas y colores. La entrada a la caverna de Carlsbad se encuentra en la meseta en el lado sur de Walnut Canyon en pleno desierto de Nuevo Mexico. Un enorme centro de visitantes nos da la bienvenida con un museo, una librería, un auditorio, una cafetería y ascensores que posibilitan llegar mucho antes a las cavernas de abajo. Pero lo más recomendable si quieres disfrutar de verdad es acceder a las cuevas por la entrada natural. Una caminata a través del desierto de cactus nos lleva a una enorme abertura en la meseta, donde un camino sinuoso y pavimentado nos conduce hacia la oscuridad. Este abismo es el lugar de salida de una colonia de hasta 300.000 murciélagos que viven en una de las cuevas de abril a septiembre. En esos meses es todo un espectáculo verles salir al atardecer. Hay un anfiteatro en la entrada y se organizan sesiones nocturnas para verlos en temporada. Entrando por la enorme cavidad, hacia al interior de la tierra, llegaremos a una enorme sala a unos 228 metros de profundidad. Seguimos descendiendo suave al principio y luego más abruptamente, a través de túneles estrechos donde se encuentran las primeras grandes colecciones de estalagmitas y estalactitas. En el entorno hay pequeñas cuevas secundarias de formas rocosas intrincadas, aquí dentro todo es imenso y el silencio nos acompaña. Hace más de 250 millones de años, un enorme mar interior corría por el centro de lo que hoy es el continente de América del Norte. Las Cavernas de Carlsbad se formaron como parte de un complejo de arrecifes masivos que ahora se asientan a gran profundidad bajo las montañas de Guadalupe en Chihuahua, al sureste de Nuevo México en el desierto. Se han descubierto hasta hoy 81 grutas excepcionales por sus dimensiones y por la abundancia, diversidad y belleza de sus formaciones minerales. Destaca la gruta de Lechuguilla, en la que se estudian los procesos geológicos y biológicos en un medio prácticamente intacto. De piedra caliza, ne las cuevas que forman el Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad, se encuentra la tercera cámara de una cueva más grande del continente americano. Y no solo eso, es que esta cámara es también la séptima cámara más grande del mundo. Más de 300.000 personas exploran cada año esta maravilla que deja a todos con la boca abierta con su enorme tamaño. Unos 1.219 metros de largo, 190,5 metros de ancho y 107 metros de alto. Tal es su inmensidad. No toda la extensión de las cuevas de Carlsbab está abierta al público, pero si tienes mucho interés, organizan visitas guiadas a zonas cerradas. Y si con tanta visita te entra hambre no hay problema, encontrarás un restaurante a 750 metros de profundidad. Descúbrelo.