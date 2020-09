Si viajas a Los Ángeles de octubre en adelante podrás visitar Hawkins, el pueblo de Stranger Things

Es verdad que todavía no se sabe demasiado acerca de esta experiencia pero no es menos cierto que ya admiten reservas para disfrutarla a partir de octubre por lo que hemos decidido no esperar más para contártelo... ¿eres seguidor de Stranger Things y viajarás este invierno a Los Angeles? si es así seguro que no querrás perderte esta nueva aventura americana.

¿Qué sabemos hasta el momento? sabemos que se trata de una experiencia inmersiva que tendrá lugar en Los Angeles, de hecho se anuncia declamando que Hawkins, el pueblo de Stranger Things, llega a Los Angeles -Stranger Things: The “Drive-Into” Experience Brings Hawkins to Los Angeles-; también sabemos que ya puedes hacerte con tus entradas porque están a la venta desde el pasado 26 de agosto y que las primeras experiencias no tendrán lugar antes del mes de octubre (la fecha de inicio prevista es el 20 de octubre). ¿Precio de la aventura? 59 dólares por coche (porque, eso sí, también sabemos que es una experiencia en coche (aunque nos advierten que no hay que ser un gran conductor para disfrutarla), tendrás que alquilar uno si quieres vivirla y asegurarte de llevar un smartphone bien cargado y con WIFI que puedas conectar a la radio del coche o a un altavoz bluetooth para asegurate un sonido perfecto durante 'el viaje'...).

Stranger Things - The Drive Into Experiencie | Imagen cortesía de Stranger Things - The Drive Into Experiencie

Lo que nos han contado sus organizadores es lo que lo que los fans de la serie, o no tan fans pero sí curiosos por vivir esta experiencia, pueden esperar de esta aventura: un recorrido de algo más de una hora por el universo de Stranger Things, incluyendo los laboratorios rusos y el mundo del revés (¡¿quién dijo miedo?!), encuentros con algunos de los personajes de la serie alrededor de su coche (mientras sean los buenos...), lo que ellos definen como 'sorpresas sensoriales alucinantes' que a nosostros nos suena a una inmersión total en el mundo de Stranger Things (¿miedo tú? ¡nunca!) y también todo un viaje en el tiempo porque desde Los Angeles 2020 viajarás a Hawkins, Indiana, en los 80 sin moverte de tu coche.

Una cosa tenemos clara, si vistas Los Angeles, meca del cine en particular y del mundo audiovisual en general incluyendo el gran universo de las series, no debes perderte esta experiencia porque es la demostración gráfica de que el modo de hacer turismo está cambiando, ya no nos conformamos con viajar para ver y aprender, viajamos para vivir y ¿qué mejor modo de hacerlo que disfrutando de experiencias como esta? (si te atreves, claro...).

Reservas y más información en Stranger Things The Drive-Into Experiencie.