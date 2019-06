Verano en Porvoo al sur de Finlandia

Y ya llega el verano a Finlandia. Los finlandeses tienen la imperiosa necesidad de salir a las calles, a las cafeterías con terraza, a los parques, a usar la bicicleta de casa al trabajo, de pasear con sus perros, o revisar su correo electrónico desde cualquier banco de la ciudad. El frío del invierno no les permite disfrutar, como ahora, del aire libre. No hay verano sin fin en Finlandia, pero si hay días casi interminables de verano. El sol sigue brillando a las diez de la noche en Helsinki en pleno verano, por lo que cuando salgas de un restaurante después de cenar, aún te quedará mucha noche por delante. En Laponia, en Utsjoki por ejemplo, un solo día de verano tiene una duración de más de dos meses. Incluso en el sur, el período de penumbra dura unas horas. En un fin de semana de verano en las grandes ciudades, solo oirás a gente que habla inglés, alemán o chino, pero a casi nadie hablando finés. ¿Dónde están los finlandeses? Algunos seguro se habrán ido a alguno de los festivales de música que se celebran en verano. Otros estarán navegando entre las islas y la mayoría estarán en sus cabañas de verano, nadando, pescando y cocinando en barbacoas. Si quieres vivir el verano en Finlandia, nada mejor que hacer como ellos. Pon el freno a tu locura diaria, acércate a la naturaleza y alquila una casa de campo con un bote de remos y bicicletas, o alójate en algún Bed & Breakfast local u hotelito con encanto en uno de los pueblos finlandeses más bonitos. Así seguro que conocerás a alguno durante tus vacaciones de verano, ya sea en el lago o en una pista de baile al aire libre. Hoy viajamos a Porvoo y a sus hermosas casas rojas en la orilla, una vez almacenes de mercancías. Fundado hace casi 800 años, Porvoo es la segunda ciudad más antigua de Finlandia y la evidencia de su larga historia todavía se puede ver y sentir al caminar por sus encantadoras calles. Durante siglos, la ciudad ha sido hogar y fuente de inspiración de muchos artistas finlandeses. Situado a unos 50 kilómetros al este de Helsinki, es posible viajar desde la capital hasta Porvoo en un barco de vapor en verano, a pesar de que no es exactamente una ciudad costera. Se conecta con el Golfo de Finlandia a través del río Porvoo. El río fluye a través de la ciudad, pasando por sus monumentos más conocidos, sus casas de tierra roja. Originalmente, las casas de la orilla estaban pintadas de rojo en honor a la llegada de Gustav III, rey de Suecia. El casco antiguio de la Vieja Porvoo es una gran museo del siglo XVIII, la zona residencial es un distrito idílico y pintoresco encaramado en una colina. Las casas han sido construidas tal y como fueron distribuidas en la época medieval. Casas antiguas, encantadores restaurantes, cafés, tiendas y museos, y una catedral con una historia repleta de acontecimientos. Construida a finales del siglo XIV, la catedral de Porvoo ha sido quemada en cinco ocasiones, la última vez en un incendio provocado en 2006. Después de tanta devastación, la catedral ha sido reestaurada. Cuando se trata de gastronomía y decoración del hogar, Porvoo es uno de los mejores destinos en el sur de Finlandia. Sus íntimas tiendas de diseño de interiores son famosas en todo el país, con estilos que van desde las antigüedades, a lo romántico y moderno. Te encantarán. Porvoo es un ejemplo perfecto de cómo la modernidad se adapta conservando la atmósfera única de antaño. El casco antiguo de Porvoo es muy especial. El plano de la ciudad tiene forma de mosaico, con su laberinto de calles y solares de forma irregular que se remonta a la Edad Media. Desde entonces, la ciudad ha sufrido muchos incendios, como su catedral, pero siempre los ciudadanos la han vuelto a reconstruir sobre las mismas bases. Muchas de las tiendas y servicios se encuentran en las calles de Jokikatu y Välikatu y alrededor de la iglesia, pero también puedes ir un poco más allá. En las calles laterales y en muchos callejones es fácil viajar al pasado y olvidar el mundo moderno. Pequeños y encantadores parques y calles empedradas que te atraerán. Porvoo es un destino único para un verano diferente y en familia. Un pueblecito que tiene mucho que ofrecer. Con historia y pintorescas casas de madera y calles empedradas. Un lugar muy popular, especialmente en verano. Te encantará.