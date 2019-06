El Valle Sagrado de los incas

Cuzco es el punto de partida de una de las rutas más impresionantes del mundo. Monumentos arqueológicos, pueblos indígenas, un paisaje excepcional y un destino, Machu Picchu, la ciudadela inca joya del Perú. Este histórico santuario se encuentra en medio de montañas de fuerte pendiente, flanqueado por el profundo cañón que forma el río Urubamba a su paso por esta parte de la cuenca del Vilcanota. A 2.430 metros de altitud sobre el nivel del mar es una de las más asombrosas construcciones del Imperio Inca. Murallas, terrazas y enormes rampas esculpidas en roca. Pero antes de visitar Machu Picchu, en el Valle Sagrado hay varios enclaves con impresionantes restos arqueológicos que forman parte del legado de los incas. Merece la pena disfrutar con calma de este itinerario. Para visitar cualquiera de estos enclaves es necesario comprar las entradas con anterioridad. En Cuzco Av. Sol N° 103 Galerías Turísticas, Of. 101 (Lunes a Viernes 8 AM a 5:30 PM y Sábado de 8:30 a 12:30) Oficinas sucursales de OFEC Calle Garcilaso s/n (Lunes a Sábado 8 AM a 5 PM y Domingo 8 AM a 8 PM). Agencias de viajes autorizadas El Boleto Turístico también puede ser comprado en una agencia de viajes autorizada.