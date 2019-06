Vacaciones en la granja

De la ciudad, al campo. Estamos en primavera, las flores inundan los campos y los suelos de los bosques ingleses aún conservan todo su color. Y en las granjas Feather Down hay nuevos inquilinos, corderitos recién nacidos, pequeños polluelos y tambaleantes terneros que acaban de nacer. Así que es el momento de salir de la rutina y escaparte a ver todo lo que está sucediendo.



Las fiestas de mayo están a la vuelta de la esquina y ¡qué mejor que un poco de agroturismo para levantar el ánimo y sorprender a los más pequeños de la casa!

Es el momento de salir a disfrutar de la naturaleza, dejar las tablets y los videojuegos y animar a tus hijos a que corran y jueguen al aire libre disfrutando del buen tiempo. ¿Y por qué no hacerlo que la campiña británica? Es tiempo de descubrimientos, de excursiones, de veladas alrededor de la hoguera o de la estufa de leña y de saltar por la playa o chapotear en los lagos o los ríos.

Y por la noche, después de tanta actividad, nada mejor que descansar acurrucado envuelto en un cálido edredón bajo las estrellas, con el sonido del bosque como arrullo. ¿A qué suena tentador?



Si este es tu sueño desde que eras pequeño, ahora puedes hacerlo realidad y disfrutar, en familia, de unos días únicos en un ambiente mágico y natural, a la vieja usanza, pero sin prescindir del lujo.

Feather Down es un nuevo concepto de vacaciones eco y chic, ideales para los que tienen espíritu aventurero, para los amantes de la naturaleza y para aquellos que quieren libertad y felicidad para sus hijos. Porque aquí los más pequeños pueden correr y divertirse sin la tiranía de los coches y además cuidar y disfrutar de los animales de la granja. Es como una vuelta al mundo rural antiguo, a la vida tal y cómo era en los viejos tiempos, pero con todas las comodidades.

Alojados en tiendas espaciosas, cálidas y acogedoras, con interiores de madera, cocina de leña y ambiente vintage. En las granjas Feather Down encontrarás entre 2 y 10 tiendas con diferentes diseños según las necesidades, en las que se pueden acomodar hasta 6 personas. O si lo prefieres, retiros en el campo "Feather Down Plus", con todo tipo de animales, excelentes atracciones para los niños y mucho más. Con lujosas tiendas de campaña con jacuzzis o baños calientes como extra, ubicadas cerca de preciosas casas de campo, con un máximo de 6 campamentos por casa.

La tiendas Feather Down están perfectamente equipadas con 3 dormitorios con camas adecuadas y cómodos colchones, una cocina con grifo de agua fría, un inodoro, tarimas de madera maciza, sofá, mesa de comedor y sillas. Con opción de cuarto de baño exterior con lonas para ducharte al aire libre o de jacuzzi privado.

En el porche delantero puedes relajarte con un libro o dormir la siesta en tu hamaca, mientras los niños corretean alrededor.

No hay electricidad, pero sí, lámparas de aceite y románticas velas, toda una aventura para los peques, para que disfrutes de largas noches y puedas olvidarte del tiempo. Pero tranquilo, hay enchufes en algunas zonas para poder cargar tu teléfono móvil, para que no estés aislado del todo.



Si buscas un verdadero descanso del ajetreo de la vida cotidiana, esta es la escapada perfecta. Hay muchas localizaciones en Reino Unido y también en otros países, así que entra en su web y elige el sitio que más te guste.

El mejor glamping familiar en el Reino Unido en zonas de gran belleza natural. Vacaciones para descubrir y experimentar la vida en una granja y conocer a los agricultores y sus familias. Precios desde 278 euros entre semana, de martes a viernes, 557 euros el fin de semana y 975 euros la semana completa.



Y para comer, siempre encontrarás lo necesario para hacer una deliciosa comida sobre la estufa de leña. Los ingredientes provienen de la propia granja y del huerto, todo recolectado por ti mismo. Deliciosas verduras con todo el sabor y quesos de ovejas de la granja.

Durante tu estancia te organizarán una acogedora noche de pizza, junto a tus anfitriones. La noche de pizza se celebra una vez por estancia y se puede reservar en la granja. Unas vacaciones perfectas para disfrutar en familia y en el campo. Apúntate.