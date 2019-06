Urban Biking Buenos Aires. Lo mejor de la ciudad en dos ruedas

Vivir Buenos Aires en bici es una experiencia totalmente diferente. Porque la recorres siendo parte de la ciudad, disfrutando de los olores de sus árboles en flor, sus callecitas que mezclan historia y actualidad, mientras haces turismo de una manera sana, responsable y sostenible.



Desde Urban Biking te proponen tomarle el pulso a la “Reina del Plata” mientras los guías especializados te muestran sus rincones más emblemáticos en tours de medio día o día completo, subidos a mountain bikes o bambucicletas, como los siguientes:



Tour Norte (4 horas). Un recorrido en bici por Retiro, Barrio Parque, Bosques de Palermo y el espectacular Cementerio de la Recoleta.



Buenos Aire full day (7 horas). Pedaleando desde Puerto Madero, pasando por la Reserva Ecológica de la Costanera, La Boca, San Telmo, Plaza de Mayo, Retiro, Recoleta, Barrio Parque, Palermo y más. Eso sí, tu paso por la Reserva Ecológica bien vale una buena mateada. Así que tu guía reunirá al grupo y en medio del silencio de esa vegetación tan potente, te enseñará el ritual del mate. Cómo cebarlo, qué yerba utilizar y los distintos códigos que tienen a la hora de compartirlo con amigos. Para realmente sentir que has estado Argentina, tienes que probar el mate. Esta experiencia es muy recomendable para conocer la idiosincracia de los argentinos.



Ahora, si además quieres algo muy diferente, Urban Biking te propone hacer la ruta hasta el Delta del Paraná utilizando el tren, la bici y kayak. Es su Tour por el Tigre. Una excusión de día completo en la que comenzarás yendo de Retiro a La Lucila en tren. Luego de un paseo por la costa del Río de la Plata se llega a San Isidro y de allí a Tigre, donde te subirás a un kayak para disfrutar, durante 2 horas, del Delta y el paisaje costero. Infaltable el asado argentino que probarás en una de las islas en un paisaje que no te esperas encontrar tan cerca de una metrópolis como Buenos Aires. De regreso se llega a Retiro en tren. El Tigre bien merece una visita y llegar a él en bici es una opción muy interesante.



Los tours no se cancelan por lluvia, en caso de diluvio se reprograman.



¿Te has quedado pensando en eso de la bambucicletas? Pues son bicis de estructura hecha artesanalmente en bambú, para que la experiencia porteña tenga un toque mucho más curioso y ecológico.



Puedes reservar con toda la antelación que necesites para organizar tu visita, aunque si, estando allí, se te antoja un circuito como los propuestos, reserva tu visita guiada con al menos 2 horas de antelación para que esté todo listo.



Los tours puedes realizarlos en grupo o de manera privada o totalmente personalizado. Consúltales las variantes que tienen disponibles. Sólo necesitas ropa cómoda y muchas ganas de recorrer esta dinámica, enérgica y cosmopolita Buenos Aires de una forma completamente diferente.

Más información en Urban Biking Buenos Aires.