Uno de los abismos más profundos del mundo

El Sótano de las Golondrinas es un impresionante abismo natural que se encuentra cerca de Aquismon, en México, en el estado de San Luis Potosí. Una impresionante cueva que se formó a causa de la erosión del agua y que tiene una profundidad tan impresionante que no se alcanza a ver el final desde la superficie. Miles de aves, vencejos y periquitos, planean habitualmente sobre la cavidad para caer posteriormente en picado a 210 kilómetros por hora, lo hacen de una forma metódica, como si fuera un ritual aprendido de generación en generación. Salen en espiral formando un gran revuelo y entran en picado a gran velocidad, rompiendo el silencio con su bullicio a unas horas determinadas. El conocido como sexto abismo más profundo del mundo, tiene una caída libre de 376 metros y una profundidad total de 512. Es una de las maravillas naturales de México, y una de las cavidades más bellas del planeta. En 1967 los espeleólogos dieron a conocer el Sótano de las Golondrinas, esta gigantesca cavidad rodeada de exuberante y densa vegetación. Su boca circular tiene un diámetro de 60 metros y se ensancha a medida que desciende hasta alcanzar el fondo. Para hacernos una idea de su tamaño, un edificio como el Empire State Building se podría construir en su interior, sin sobresalir, y en la base la extensión es como la de tres campos de fútbol completos. La zona es hoy un área Natural Protegida, para evitar cualquier acción que destruya el entorno y esta considerada como reserva de la biosfera por el gobierno de México. Actualmente se puede llegar en coche y hay varias empresas que organizan actividades de aventura y deporte extremo en el Sótano de las Golondrinas. Los deportes extremos que se practican son el salto base, el rappel y la espeleología principalmente. La hora para las actividades es entre las 9h y 15h, cuando las aves no están. También se puede visitar y recorrer la cavidad por la superficie. Los descensos se realizan todo el año excepto en los meses de abril, mayo y junio en que no está permitido por la nidificación de las aves. El descenso y ascenso del sótano es una actividad que exige nivel físico y técnico, así como conocimientos y experiencia en el uso del equipo necesario. La zona esta repleta de bellezas naturales como el nacimiento del Tambaque, con sus aguas cristalinas que nacen al pie de la sierra o bien las Cuevas de Mantetzulel con preciosas formaciones y entradas de luz. Sin duda un lugar para disfrutar del turismo rural y de aventura.