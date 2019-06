Una torre misteriosa en la costa de California

Victoria Beach es una larga playa de arena blanca al sur de Victoria Drive en Laguna Beach. Una playa en la costa de California orientada al suroeste y que se encuentra frente a la urbanización cerrada y privada de Lagunita. Hasta aquí, todo normal. Pero si hoy os hablamos de ella no es solo por las mansiones espectaculares que la rodean, sino que lo hacemos por algo especial. Y es que esta playa tiene algo realmente curioso, algo que choca en un país como los Estados Unidos. Hoy visitamos una torre medieval en la playa de Victoria Beach. Si, sí, has leído bien, una torre medieval.

El acceso público a la playa no es fácil de ver, pero está justo al lado del 2713 Victoria Drive. Una larga escalera nos llevará directamente hasta el extremo norte de la misma. También hay una rampa de acceso y un pasillo público en el extremo de Dumond que es una caminata más fácil desde la carretera 1 de la costa.

Caminando hacia el mar por las rocas y cerca del punto de acceso de la escalera podrás ver algo mágico, una curiosa torre. En realidad, esta vieja torre tiene la estructura de un faro, y fue construida en los años 20. Pero hay más, porque en la playa hay también una piscina circular de hormigón que se llena de arena y agua salada gracias a las olas, algo que convierte a Victoria Beach en un lugar ideal para pasar un día fabuloso, y en un lugar singular como pocos en la costa californiana.

Así, Victoria Beach, en el sur de Laguna es conocida por su torre de aspecto medieval que se levanta desde la arena, visible desde la playa durante la marea baja. La playa suele ser tranquila y apacible, lejos de las grandes aglomeraciones de visitantes, ya que solo se acercan hasta allí normalmente los que viven en la zona, por lo que se convierte en una playa perfecta si buscas tranquilidad. Solo la zona de rocas al norte es popular entre los turistas. Y todo gracias a esta enigmática torre que parece salida de un libro de cuentos de hadas.

Victoria Beach | Victoria Beach

Conocida también como la "Torre de los Piratas " mística y misteriosa, es en realidad una rica escalera privada que construyó un personaje excéntrico. Solitaria y pegada al acantilado rocoso de la playa, en realidad pertenece a la finca que se encuentra en la parte superior. Si, ya sabemos que esto le quita algo de encanto, pero simplemente sus espléndidos más de 18 metros de altura desde el borde del agua hasta la cima del acantilado donde se encuentra la casa, ya le confieren majestuosidad. Y más cuando sabes que por dentro hay una escalera privada para que sus propietarios puedan acceder a la playa. Aun así, te sorprenderá ver que cuando sube la marea, la puerta inferior, la que da a la playa queda cubierta por el mar, un defecto de diseño que le confiere misterio.

La torre es preciosa, y si te acercas hasta allí, disfrutarás de la playa, de la piscina a los pies de la torre y de la belleza de California

Y como curiosidad, te contamos que aunque esta escalera a la playa tan singular ha cambiado de manos en numerosas ocasiones, incluso perteneció a la carismática estrella Bette Midler.

Para llegar a la Torre debes tomar la autopista Pacific Coast Highway. Y cuando bajes la escalera de acceso a la playa, no entres en pánico si no ves la torre por ninguna parte. No te preocupes, no estás en la playa equivocada, tienes que ir hacia la derecha hacia el grupo de rocas y la encontrarás. Y una cosa más a partir de las 17h la torre es inaccesible debido a las mareas. altas así que si quieres visitarla recuérdalo. Más información: Victoria Beach

También te puede interesar

Las 10 playas más raras del mundo

Charco de los Clicos, la playa que se esconde en el cráter de un volcán