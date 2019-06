Una hora con los chimpancés en su hábitat natural

Greystoke Mahale se encuentra en una prístina playa de arena blanca con vistas al agua de color azul turquesa del lago Tanganyika, a los pies de las laderas boscosas de las Montañas Mahale Mahale. Hasta aquí todo bien, estamos en el continente africano, en Tanzania, pero lo que no os hemos contado todavía es que este no es un campamento al uso. No esperes lujosas tiendas ni una estancia a todo tren. Aquí vamos a vivir la aventura, lejos de todo, en un lugar remoto, y con un aliciente, el de poder disfrutar en compañía de los chimpancés en su hábitat natural.

Playa de Kangwena en el lago Tanganyika se ubica en pleno parque nacional de las montañas de Mahale, en Tanzania occidental. No hay caminos en 60 kilómetros a la redonda, solitario y perdido lejos de la civilización, cuando uno se aloja aquí tiene la sensación de pertenecer a otro mundo. El único acceso es a través del lago, eso después de vuelo de 3 horas desde el aeropuerto de Arusha con escala en Tabora para repostar. Y una vez que aterrizas en la pista, todavía se tardan otros 90 minutos en llegar a Greystoke. Sin duda es un viaje largo, pero merece la pena.

Rodeado por el mágico bosque de las montañas de Mahale, hay muchos animales incluyendo otros primates, leopardos y multitud de mariposas y pájaros asombrosos. Y te aseguran ver a los chimpancés por lo menos una vez en una estancia de 3 a 4 días, pero recuerda que los avistamientos nunca están garantizados. Eso sí, vas a compartir tu tiempo con estos primates después de un largo trekking por la selva en su busca. Esa es una de las actividades diarias en este campamento, y normalmente se sale a primera hora de la mañana.

Al bosque se va en dos grupos de seis personas, y siempre acompañado por guías y rastreadores.

Y no hay nada más emocionante que poder compartir al menos una hora con ellos, viendo como juegan, y como preparan y cubren de ramas el suelo a tu alrededor. Aunque hay que saber que deberás usar una mascarilla quirúrgica para protegerles de posibles gérmenes.

Chimpancés. Greystoke Mahale | Agencias

El alojamiento es rústico pero fascinante. De hecho, Greystoke Mahale fue, en un principio, tan solo una tienda de campaña. Hoy hay seis cabañas dobles disponibles, situadas en el borde del bosque, mirando hacia el lago, y abiertas a la playa, con una pesada cortina de lona como puerta.

Construidas en madera con materiales sostenibles, todas cuentan con un vestuario detrás, y están cerca de un baño con inodoro, y de las duchas de agua caliente y fría.

Y tienen también una plataforma "chill-out" en la parte de arriba a la que se accede por una escalera a modo de sala de estar al aire libre, el lugar perfecto en el que relajarse en privado.

Greystoke Mahale cuenta con una única estructura en la playa, centro del campamento, desde la que se puede observar el lago y las montañas del Congo, rodeadas de niebla, más allá. Aquí comienzan los días, desayunando mientras esperas informes diarios sobre donde se encuentran los chimpancés y se decide cómo afrontar el día. Las tardes terminan en la plataforma, donde se sirven bebidas alrededor de una barra iluminada, mientras las montañas desaparecen en la oscuridad, y con una cena excepcional bajo las estrellas.

Para disfrutar de tu caminata por la selva recuerda llevar un calzado apropiado, y ropa verde, marrón o neutra para integrarte en el entorno, y para protegerte de una enredadera muy desagradable llamada "The Buffalo Bean" que causa irritaciones en la piel si pasas demasiada cerca de ella.

¿Y cuando es el mejor momento para disfrutar de esta aventura? En Mahale hay dos temporadas. La estación seca comienza en junio y se prolonga hasta el mes de octubre. Con temperaturas altas, cielos nebulosos, y el lago perfecto para un baño. A medida que avanza la estación seca, los chimpancés se encuentran en las laderas inferiores debido a que sus frutas favoritas se encuentran más abajo.

Y la temporada verde va de noviembre a marzo, con neblina frecuente, mágica y bella, y momento en el que el bosque está en su mejor momento lleno de color, de pájaros y de mariposas. El lago es más claro en estos meses con increíbles vistas del Congo en la distancia.

Montañas Mahale. Greystoke Mahale | Nomad Tanzania

Los precios van desde 698 hasta 1.164 euros por persona y noche compartiendo habitación, e incluye el alojamiento, las comidas, las bebidas, las cuotas del parque y las actividades guiadas. Este es un campamento de la compañía Nomad Tanzania. Más información: Greystoke Mahale. Nomad Tanzania

Así que si quieres vivir esta experiencia fascinante, solo tienes que reservar y volar al continente africano. Este es uno de esos viajes de aventura inolvidables.

