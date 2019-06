Un volcán de ciudad en Escocia

Holyrood Park está a pocos pasos de la Royal Mile de Edimburgo, la avenida que comunica el Castillo de Edimburgo con el palacio Holyroodhouse en el corazón de la ciudad. Un parque antiguamente dedicado en exclusiva a la realeza y que hoy se ha convertido en uno de los lugares de ocio preferidos de la ciudad. Monarcas como David I, James IV, James V, María Reina de los escoceses, o la Reina Victoria y el príncipe Alberto, disfrutaron aquí y en privado de este pequeño paraíso. De hecho el príncipe Albert se tomó un interés particular en el parque de Holyrood, ayudando a su conservación y organizando el paisajismo del parque entre 1840 y 1850.

Pero lo que es probable que no sepas es que en Holyrood Park el punto más alto es un antiguo volcán. A 251 metros sobre el nivel del mar, Arthur’s Seat, o el Asiento de Arturo, como se conoce a la cima de este volcán, es hoy por hoy uno de los lugares imprescindibles para disfrutar de las mejores vistas de Edimburgo. Y es también el sitio de una fortaleza grande y bien conservada, una de las cuatro de la colina que datan de hace alrededor 2000 años.

Recorre un parque como ningún otro. Las colinas dramáticas y los riscos del parque de Holyrood forman parte del horizonte inolvidable de Edimburgo, y su historia y la arqueología, cubren millares de años.

Pero qué podemos ver y qué podemos hacer en este parque. Sin duda, subir a lo más alto de Arthur’s Seat y explorar después las herramientas de piedra y el pedernal que se encuentran allí y que muestran la presencia del hombre desde el 5000 aC.

Disfrutar de la exposición gratuita sobre la historia del parque, la geología y la arqueología en Holyrood Lodge Information Center para después pasear por el Camino Radical de Sir Walter Scott, una pista que pasa bajo los riscos y los acantilados de Salisbury Crags, una serie de acantilados y afloramientos rocosos de origen volcánico que ofrecen un sorprendente contraste con sus más de 45 metros de altura y que dominan el horizonte de Edimburgo.

Descubrir las fortalezas de la Edad del Hierro y las terrazas agrícolas de la Edad del Bronce es otro de los alicientes. En estas tierras cultivaban y vivían en pequeños asentamientos nuestros antepasados, de hecho las terrazas agrícolas todavía se pueden ver en las laderas orientales del Asiento de Arturo a día de hoy.

Visitar después la capilla de San Antonio, una pintoresca capilla medieval del siglo XV, que se asienta en un afloramiento rocoso sobre el lago de Margarita, y que es un punto culminante del paisaje.O acercarnos hasta Duddingston Loch, un lago de agua dulce que se ha convertido en un santuario para las aves, y donde se descubrió un auténtico tesoro en 1778, armas de finales de la Edad de Bronce, uno de los hallazgos más espectaculares de la zona.

El parque de Holyrood Park está abierto las 24 horas del día y durante todos los días del año. Especialmente indicado si has pasado el fin de año en la ciudad. No hay nada mejor que un paseo hasta la cima del Asiento de Arturo, el extinto volcán en el límite de Edimburgo, o por los riscos de Salisbury para verte recompensado con unas vistas increíbles, especialmente mágicas bajo la luz del invierno o bajo una ligera capa de nieve. No dejes de visitarlo.

