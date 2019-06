Un lujoso hotel con encanto en un palacio del siglo XVII en Menorca

Menorca es el último paraíso del mediterráneo además de reserva de la biosfera de la Unesco. Una isla salpicada de calas de aguas cristalinas y playas de arena blanca, con un paisaje caprichoso que cambia con las estaciones sin perder nada de su encanto. En verano, una escapada a este paraíso tan especial se convierte en una experiencia completamente inolvidable.

Y nada mejor que descubrir la isla alojado en un hotel muy especial, único. El Hotel Can Faustino es un lujoso establecimiento de 5 estrellas situado en una ubicación privilegiada en el centro de Ciutadella, antigua capital de Menorca, en una zona que cuenta con numerosas atracciones, en pleno centro histórico, un conjunto de calles medievales en el que sobresalen palacios, iglesias y fortalezas, y a tan solo 150 metros de la catedral.

Can Faustino es una antigua casa familiar que domina el puerto de Ciudadela, y que ha sido restaurada con estilo y mucho encanto y que es miembro de la prestigiosa colección Relais & Châteaux.

Puedes elegir entre una amplia selección de elegantes suites de lujo y habitaciones decoradas con toques contemporáneos y con elementos rústicas como las vigas vistas de los techos, 24 en total, algunas con terraza privada con vistas al mar, situadas en este espectacular edificio del siglo XVI. Con todas las comodidades, TV vía satélite de pantalla plana, aire acondicionado, y baño privado con bañera o ducha, secador de pelo y albornoces. Con conexión Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento. Precios desde 185 euros la noche.

Con piscina exterior para darte un baño o relajarte y rincones bajo los árboles del jardín en los que vivir una experiencia menorquina impresionante. Zonas comunes en las que simplemente dejar pasar las horas y con vestíbulo con chimenea que se convierte en un punto de encuentro en los meses más fríos del año, y también piscina cubierta.

El Spa de Can Faustino es una experiencia mágica. Con terapeutas y tratamientos personalizados, aquí uno puede relajarse y recuperar el cuerpo y la mente. Ubicado junto a la piscina, cuenta con dos salas de tratamiento y con una excepcional piscina cubierta además de con hammam en la bóveda de una antigua gruta.

Masajes, tratamientos faciales, depilación, así como manicuras y pedicuras.

Y si no quieres salir del hotel, puedes comer o cenar en Agua, un restaurante apasionado por el producto en crudo por lo que cultiva las hortalizas en su huerto y selecciona al mejor productor local. Platos elaborados con mimo y servidos bajo las bóvedas antiguas del palacio o en la sombra del patio de la buganvilla.

Además el hotel tiene 2 bares con ambientes diferentes. El primero, en el interior del salón del hotel, donde se pueden degustar vinos y licores con la melodía de un piano clásico como telón de fondo. El segundo al aire libre, en el patio del hotel

Y si quieres disfrutar de la isla puedes solicitar paseos en barco o a caballo durante tu estancia. La mejor manera de explorar los mejores rincones de Menorca, sus playas aun vírgenes y para dejarte llevar por el estilo de vida menorquín.

Menorca cuenta son un sendero llamado Cami de Cavalls que permite pasear por la costa a caballo y descubrir panorámicas excepcionales. Por este motivo, el hotel organiza paseos o excursiones a caballo y cuenta con un programa de introducción en la Doma Menorquina.

Si todavía no sabes dónde pasar unos días este verano, Ciutadella y con Can Faustino son destinos que no debes dejar pasar.

