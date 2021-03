Turismo cultural en la histórica isla de Malta

De Malta conocemos muchas cosas, desde su espectacular costa a su Mediterráneo buceable y el encanto de su capital pero ¿sabías que también es un destino perfecto para los amantes del turismo cultural? seguro que, sabiendo como sabes que Malta es una isla de historia milenaria, no te sorprende pero, para que no te vuelvas loco, vamos a contarte cuales son los lugares que un amante del turismo cultural no se puede perder en Malta.

Concatedral de San Juan, en Valleta

La Concatedral de San Juan presenta un exterior sencillo que no debe llevarte a engaño porque esta iglesia, construida por los Caballeros de la Orden de Malta allá por el S.XVI, esconde uno de los tesoros más importantes de Malta y del mundo entero: el cuadro de Caravaggio ' La Decapitación de San Juan Bautista'.

La Decapitación de San Juan Bautista | Imagen cortesía de Turismo de Malta

La Concatedral de San Juan merece que le dediques una visita larga y no solo por el cuadro de Caravaggio, también por su propio interiorismo: resultan imponentes sus columnas de mármol y los frescos que decoran tanto sus paredes como sus bóvedas.

Palacio del Gran Maestre | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Palacio del Gran Maestre, en Valleta

es, actualmente, la sede del gobierno maltés, fue construido en el S.XVI y te sorprenderá enormemente porque en su interior esconde una armería que cuenta con una espectacular colección de armaduras, entre las que está la que vistió el Gran Maestre Jean de la Vallete, el fundador de Valleta, la friolera de 5.000 armas (algunas más, de hecho) de los siglos XVI, XVII y XVIII y un buen número de tapices y retratos.

Museo Nacional de la Guerra | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Museo Nacional de la Guerra (entre otros)

Este museo reune armas, vehículos y mucha información acerca de las fortificaciones maltesas y su función durante las dos Guerras Mundiales; claro que en Malta hay otros museos, no todo van a ser armas: el Museo de Arqueología guarda piezas de la época fenicia, romana y árabe, el Museo Marítimo de Vittoriosa está dedicado a la historia marítima de Malta y el Museo Nacional de Bellas Artes, en Valleta.

Nuevo Parlamento | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Nuevo Parlamento, en Valleta

El Parlamento fue diseñado por Renzo Piano y resulta, ya a primera vista, espectacular; es uno de los atractivos arquitectónicos del archipiélago y es un símbolo mundial de arquitectura vanguardista que, y esa es parte de su grandeza, está perfectamente integrado en la histórica Valleta cuyo centro histórico es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Palacio Falson | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Palacio Falson, en Mdina

Es un edificio histórico que te enamorará irremediablemente por dentro y por fuera, especialmente porque guarda unos 200 cuadros de artistas tan notables como Murillo, Van Dyck o Mattia Preti; además todo el interiorismo del palacio, desde sus alfombras orientales hasta su mobilidario, joyas y objetos decorativos como joyas, piezas de orfebrería de plata, más de 4.000 libros y algunos manuscritos de gran valor.

Palacio del Inquisidor | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Palacio del Inquisidor de Vittoriosa

Se tra de una visita bastante impactante porque podrás recorrer sus mazmorras, celdas y demás estancias además de descubrir una exposición de objetos religiosos y también te permitirá entretenerte en una tradición artesanal muy maltesa, la de la fabricación de belenes.