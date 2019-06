Tres destinos que no te puedes perder en Fitur

No es tarea sencilla escoger un par de destinos internacionales de entre la amplia oferta que nos propone esta nueva edición de Fitur. De entre los 165 países y regiones presentes este año en la feria, sin contar las maravillas que propone España, hemos seleccionado 3 lugares que de una u otra forma nos plantean un viaje particular, una experiencia única que no dejará indiferente al viajero. Nuestro primer seleccionado se encuentra al norte, casi rozando Groelandia, se trata de una tierra joven nacida de las profundidades atlánticas tras una erupción volcánica: Islandia. Su liberalismo, su frescura, sus paisajes casi de ciencia ficción y sus infinitas posibilidades de ocio para el viajero más voraz y aventurero nos han encandilado. Nuestro punto de partida es Reykjavík, la capital, donde vive algo más de la mayoría de los habitantes del país, unas 120.000 personas. Pese a no ser una gran urbe, cuenta con una ajetreada actividad cultural, que combina a la perfección con sus idílicos parajes situados a escasos kilómetros del centro. No dejéis de recorrer sus bonitas calles repletas de cafés y pubs y adentraros en museos insólitos como el de Magia y Brujería Islandesas, donde se esconden muchos de los misterios que rondan los bellos fiordos del oeste islandés; y el de Monstruos Marinos, en el que podréis ver a algunos de los seres más extraños conocidos por el ser humano. En esta tierra de luz y oscuridad, ubicada bajo el círculo Ýrtico, hay lugar para la travesía, ya sea recorriendo a pie alguna de sus fascinantes rutas de senderismo -como Laugavegur de 53 kilómetros- o surcando glaciares a toda velocidad sobre motos de nieve. También es posible esquiar o hacer snowboard sobre las laderas de sus vertiginosas montañas, caminar sobre volcanes como el impronunciable Eyjafjallajökull, hacer kayak a través de sus ríos de glaciar e incluso bucear en las cristalinas aguas de la grieta de Silfra. Otra de las maravillas del país son sus fuentes termales naturales, como la conocida Laguna Azul y los baños de Mývatn. Y si ya nos impactaron sus campos de lava cubiertos de musgo, sus poderosos fiordos y rompedoras cascadas, esperen a contemplar las espectaculares auroras boreales que se pueden admirar desde el Parque Nacional de Thingvellir. Lo dicho, Islandia es uno de esos viaje que rompen esquemas y, por ello, forma parte de nuestro top 3 de este Fitur 2014. Seguimos conociendo destinos extraordinarios. Nuestra próxima parada es Eslovenia, una total desconocida para muchos de nosotros. El país cuenta con un 58% de áreas forestales, lo que lo convierte en el segundo de Europa con mayor número de bosques; si bien, nuestro interés reside bajo tierra, en concreto en sus magníficas cuevas kársticas, cuevas subterráneas donde habitan ríos intermitentes, fauna única e incluso lagos. De entre sus misteriosas maravillas subterráneas nos quedamos con la Cueva de Postojna, un extenso reino en las profundidades que cuenta con increíbles formaciones calcáreas. A lo largo de sus 21 kilómetros el viajero se topará con espacios como la conocida Sala de Conciertos, de unos cuarenta metros de altura, donde se encuentra una estalagmita de 1.400 metros cúbitos de sinter. En esta cueva, cuna de la espeleobiología, existe además el único ferrocarril de doble vía del mundo, que nos permite adentrarnos cómodamente en un universo subterráneo guardián de cientos de leyendas. Ya en la superficie, a nueve kilómetros de esta cueva, se levanta en medio de una alta pared rocosa uno de los edificios más pintorescos del mundo: el Castillo de Predjama. Se trata del único castillo-cueva que se conserva actualmente en Europa y está incluido entre los diez más fascinantes del planeta gracias tanto a su disposición, prácticamente colgando de una pared de 123 metros de altura, como a sus secretos bajo tierra, donde el río Lokva formó la segunda cueva kárstica más larga de Eslovenia, hogar de una abundante colonia de murciélagos. Otra de las paradas obligatorias de este viaje al centro de la Tierra, que diría Julio Verne, se topa en el corazón del Karst clásico, cerca de Divaca: las Cuevas de Skocjan, Patrimonio Natural Mundial por la UNESCO desde 1986. Únicamente es posible visitar esta fascinante red de once cuevas acompañados de experimentados guías que nos mostrarán -a la luz de las linternas- sus recovecos más impresionantes. Finalizamos nuestro top Fitur internacional en Brasil. El país vive su año y nos lo demuestra a través de sus atractivos y exóticos parajes, más allá de sus puntos candentes. Así, en el sur del estado de Río de Janeiro nos topamos con la región de Costa Verde, una de las primeras zonas colonizadas del país, poseedora de más de dos mil playas, infinidad de islas e inmensos paredones cubiertos por la Mata Atlántica. Allí visitaremos los municipios de Angra dos Reis, donde los ríos y cascadas ofrecen decenas de alternativas para los amantes de los deportes acuáticos, y Paraty, donde nos embelesarán los aires coloniales de sus caserones, sus bahías rodeadas de abrupta vegetación tropical y su sabrosa cachaça o aguardiente artesanal hecha de caña de azúcar. Hacia el interior del estado de Río llegaremos a Vale do Café, un bucólico lugar presidido por inmensas haciendas, herencia de su industria cafetera. Recorreremos sus principales ciudades, Valença, Vassouras y Miguel Pereira, para adentrarnos en ese otro Brasil de caseríos y palacetes, cuidados jardines y rituales de Té Imperial. Nos alejamos de los centros turísticos más bulliciosos, para adentrarnos en la región de Paraíba, al nordeste del país. Allí nos espera Joao Pessoa, un rincón perfecto para los que buscan lo mejor de Brasil con un poquito de sosiego carioca. Sus piscinas naturales, arrecifes de coral y edificaciones barrocas conforman un tándem difícilmente irresistible. Visitaremos su espectacular Jardín Botánico, el Parque Solón de Lucena, la playa de Tabatinga y el conocido como Valle de los Dinosaurios, uno de los destinos paleontológicos más importantes del mundo, donde se hallan más de cincuenta tipos de huellas de animales prehistóricos. Tres puntos cardinales distintos, tres destinos adictivos, tres formas de entender el turismo que hemos querido capturar en esta selección de lo mejor de Fitur 2014, donde a buen seguro el viajero encontrará otros muchos enclaves que añadir a la lista. El turno es vuestro.