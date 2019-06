Treehotel, bosques suecos para una estancia original

¿Quiéres vivir una experiencia única en habitaciones de diseño contemporáneo, pero colgadas en un árbol? En un entorno virgen, ideal para escapar de la vida cotidiana y del estrés diario. Para sentirte libre y dejarte llevar por la tranquilidad de un ambiente íntimo y sofisticado. En Viajestic te contamos la experiencia Treehotel. Treehotel, inspirado en la película "The Tree Lover" de Jonas Selberg Augustsén, te ofrece todo esto y mucho más. Basado en lo que cuenta esta película, sobre tres hombres de la ciudad que redescubren sus raíces mediante la construcción de una casa en un árbol. E inspirado en "El amante del árbol" un cuento filosófico que habla de la importancia de los árboles para el pueblo tanto histórica como culturalmente. Los propietarios concibieron la idea de un alojamiento diferente. El concepto de este peculiar hotel es ofrecer una estancia de alto nivel en un ambiente armonioso, donde todos los días la tranquilidad nos invada y podamos disfrutar de la paz y la pureza de la naturaleza virgen de los bosques de Suecia. Treehotel ofrece cinco habitaciones sobre los árboles, con un diseño único, en Harad, a unos cincuenta kilómetros de la ciudad de Luleå, en Suecia. Las treerooms se encuentran situadas a una altura del suelo de entre 4 y 6 metros, todas con espectaculares vistas sobre el río Lule. Cuando llegas, te registras en la casa de huéspedes de Britta y tras un corto paseo panorámico puedes acceder a tu treeroom. La entrada a la habitación se realiza a través de una rampa, un puente o unas escaleras retráctiles. Cada habitación es única, no sólo por su arquitectura, sino también, por los muebles, la iluminación y las telas diseñadas a medida. El proyecto futuro es construir hasta 24 treerooms en el bosque de Harad. Además de las actuales cinco habitaciones hay una sauna ubicada en un árbol de unos cien años de edad, con capacidad para doce personas. Ecológico y cuidadoso con el medio ambiente, este ha sido el lema desde antes de iniciar su construcción. Treehotel ha buscado que el impacto de su huella ecológica sea mínima, que no haya ningún perjucio para el medio ambiente. El hotel fue concebido en torno a valores ecológicos y se dedicaron importantes recursos para buscar soluciones de construcción sostenible y energías renovables. Treehotel quiere que tu estancia sea inolvidable, y cada una de las habitaciones en los árboles, son creaciones únicas de algunos de los mejores arquitectos de Escandinavia y combinan el diseño moderno con la serenidad del bosque creando una sensación inmediata de vida de lujo. Las comidas se ofrecen en la casa principal servidas por los anfitriones, Kent y Britta, en un auténtico establecimiento sueco que data de los años 1930, 1950. El ambiente cálido y familiar sumado al diseño contemporáneo de los treerooms crean una experiencia de contrastes increíbles. Pero si deseas privacidad, hay servicio de habitaciones para disfrutar en pareja, o en soledad. La estancia en el Treehotel ofrece una gran variedad de actividades tanto en verano como en invierno. Sin embargo, muchas personas optan por disfrutar de la paz, la atemporalidad y la armonía de Treehotel y sus alrededores. Un buen libro, impresionantes vistas y un elegante alojamiento es suficiente para crear la sensación que Treehotel trata de transmitir a quiénes en él se alojan. Cinco opciones de treeroom para elegir. De los arquitectos Tham y Videgard, Bolle Tham & Martin Videgard, habitación doble y cama de matrimonio, el Mirrorcube. Un escondite emocionante entre los árboles, camuflado con paredes de espejo que reflejan el entorno. La base es un marco de aluminio montado alrededor del tronco del árbol y para evitar que las aves se golpeen en los espejos, los han revestido con película infrarroja invisible para los seres humanos pero altamente visibles para las aves. El interior es de madera y las ventanas ofrecen una vista panorámica perfecta. Tiene baño, salón y terraza en la azotea. Los huéspedes entran por un largo puente. De los arquitectos Cyrén y Cyrén, Mårten Cyrén y Gustav Cyrén con habitación doble y cama de matrimonio, The Cabin. La ubicación de este treeroom se eligió con la idea de crear una plataforma en lo alto de la colina con vistas al valle del río Lule. Los huéspedes entran en la cabaña a través de un puente horizontal entre los árboles. Al final del puente hay una gran cubierta de madera. El puente es una estructura larga entre los árboles. La cabaña cuelga ligeramente, en parte, para reducir visualmente el volumen, y en parte, para dar a la treeroom su propia expresión. La cabina es como una cápsula, un objeto extraño en los árboles. La habitación tiene 24 m2 y capacidad para dos personas, con cama doble, baño y terraza. The Bird 's Nest, el nido de los pájaros, diseñado por los arquitectos Inredningsgruppen y Bertil Harström. Tiene cuatro camas, una de matrimonio más dos individuales. El concepto se basa en el contraste entre el interior y el exterior. La parte de fuera del Nido de Pájaro, es sólo eso, el nido de un pájaro gigante. Le proporciona un camuflaje que le permite desaparecer de forma rápida e integrarse en el entorno. El interior, sin embargo, es familiar y exclusivo. Un espacio amplio, en el que una familia con dos niños puede alojarse cómodamente. Las paredes están revestidas con paneles de madera y las ventanas desaparecen, casi, en la red exterior de ramas. La habitación tiene 17 m2 y dos habitaciones separadas, baño y salón. Los huéspedes entran con la ayuda de una escalera retráctil. The Blue Cone, diseñado por Sandell Sandberg, dispone de cuatro camas, una de matrimonio y dos individuales. El cono azul se basa en la simplicidad y la accesibilidad, tanto en términos de materiales como de diseño. La habitación es una estructura de madera tradicional con tres bases, para dar una sensación de altura, ligereza y estabilidad. Se entra en la sala a través de un puente desde la ladera de la montaña cercana. El puente es muy adecuado para las personas con discapacidades. El exterior es de madera de abedul laminado y el interior de madera. El treeroom tiene 22 m2 y cuenta con cuatro camas, altillo independiente, baño y sala de estar. Y por último el Ufo, The Ufo, diseñado por Inredningsgruppen y Bertil Harström que dispone de cuatro camas, una de matrimonio y dos individuales. La idea aquí, era crear un ambiente, totalmente fuera de lugar. ¿Y qué podría estar más fuera de lugar en un bosque que un OVNI? Construido con materiales duraderos para crear un diseño ligero pero fuerte y sobretodo duradero. El interior da a la habitación un ambiente moderno y confortable. El OVNI es para cuatro personas: dos adultos y dos niños, con dormitorio, baño y salón. En total 30 m2. Hay una sala de 52 metros cuadrados, Dragonfly o Libélula, que es sin duda la habitación más grande. Esta sala puede funcionar como un espacio para conferencias, así como habitaciones privadas. Grandes ventanas panorámicas con magníficas vistas del valle, de madera, con un exterior. El diseño y los interiores espectaculares son obra de los arquitecrtos Rintala Eggertsson. Dispone de sala de estar, dos habitaciones para grupos y una mesa de conferencias con capacidad para 12 personas. La habitación cuenta con todo tipo de equipos modernos, conexión Wi-Fi gratuita, baño y aire acondicionado. Un hotel de lo más original y ecológico. Para aquellos que buscan paz y tranquilidad. Un lugar en los bosques suecos donde reencontrarse con uno mismo en plena naturales, pero con todas las comodidades. Disfruta la belleza nórdica también ahora, en invierno.