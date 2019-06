Trans-Canada, de Toronto a Vancouver

Trans Canada Via Rail, está entre los viajes en tren más famosos y más bellos del mundo. Una experiencia única y salvaje. Atravesando cinco de las diez provincias de Canadá. Recorriendo 4.466 kilometros en total y con vistas espectaculares desde tu vagón. Vive la grandeza de Canadá en tren, desde el Océano Pacífico hasta los Grandes Lagos. Un viaje histórico que permitió a esta nación crecer hacia el oeste hace más de 125 años y que hoy puedes recrear gracias a Via Rail Canada. Con una cúpula en el coche Skyline, en la que tendrás vistas de 360 ​​grados de un amanecer de las Montañas Rocosas o una puesta de sol de la pradera de fuego. Y con guía, para no perderte nada del paisaje. Y durante el camino, puedes tomar una copa, socializar e intercambiar historias con otros viajeros sobre los lagos, glaciares, bosques vírgenes y cañones profundos que se deslizan a tu paso. Admirar los tonos dorados y azules del trigo y del lino en los campos de las praderas que parece extenderse hasta el infinito. Y admirar el reflejo de los bosques boreales en la superficie del Gran Lago. A bordo de vagones históricos, vas a disfrutar de todas las comodidades modernas, puedes cenar en el elegante vagón comedor y descansar con comodidad mientras el tren te mece suavemente invitando al sueño. En un extremo de la línea, tendrás la oportunidad de pasear por las playas de Vancouver en verano, o ir a las pistas de las estaciones de esquí cercanas en invierno. Y en el otro extremo, disfrutar de la ciudad de Toronto. Paisajes espectaculares a medida que viajas entre Toronto y Vancouver, con paradas en dos de los destinos turísticos de montaña más famosos, Jasper y Banff. Viajar en tren es la mejor manera de conocer el país, puedes desembarcar y disfrutar del Festival Fringe de Edmonton, descubrir un sendero del parque histórico de Jasper o parar en Saskatoon, conocido como el París de las Praderas. El tren funciona durante todo el año pero la vista puede variar dependiendo de las estaciones. Los rojos y ocres de las hojas de los árboles en otoño están en su mejor momento de septiembre a octubre y los meses de verano de julio y agosto suelen ser los más cálidos. Y que no te de miedo hacer el viaje en invierno, de diciembre a marzo, cuando gran parte del país está cubierto por la nieve. Solo ten en cuenta que el tiempo puede causar retrasos. El tren ofrece dos clases de servicio. El Servicio de clase Sleeper Plus que incluye cama, ducha en el vagón, comidas y acceso a vagón Panorama al final del tren. Y el Servicio Económico que incluye un asiento cómodo y acceso al coche Skyline. En esta última categoría las comidas son de pago. Los dos extremos de la ruta canadiense son Vancouver, en la costa oeste de Canadá, y de Toronto, en el centro de Canadá. La estación central de tren de Vancouver-Pacific se encuentra a unos 15 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Vancouver. En el otro extremo, en Toronto, Union Station es accesible a pie desde unos pocos hoteles del centro, y en transporte público. La estación está a unos 29 kilómetros del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto. Recorrer el país pasando por la bahía de Georgia, así como por cientos de pequeños lagos del norte de Ontario, recorrer las llanuras del oeste de las praderas y las espléndidas montañas Rocosas canadienses, con parada en tres de los destinos turísticos de montaña más famosos, Jasper, Lake Louise y Banff. Continuar hasta Vancouver para completar el viaje, en la costa del Pacífico de la Columbia Británica. Un viaje difrente para conocer en poco tiempo la belleza que ofrece Canadá. Un viaje cómodo y a tu aire.