Tombstone, Arizona, el pueblo de Ok Corral

Solo el nombre evoca imágenes de tiroteos y calles polvorientas, whisky en el Salón y juegos de cartas. Wyatt Earp, Doc Holliday y una plétora de escenas de viejas películas del oeste. Pero lo que muchos no saben es que Tombstone, en Arizona, es una ciudad real, con habitantes reales que han vivido aquí toda su vida y lo siguen haciendo hoy en día. Esa es parte de la razón por la que Tombstone, sea conocida como: La ciudad demasiado dura para morir, The Town Too Tough To Die. Caminar por las mismas calles en las que Doc Holliday, Wyatt Earp, Johnny Ringo, Ike Clanton y un anfitrión de otras leyendas caminaron hace más de 130 años nos hace sentir parte de su historia, la que ocurrió de verdad. El 22 de junio de 1881 un incendio destruyó parte de la ciudad y por los robos que siguieron al desastre el marshal titular fue destituido, y en su lugar fue nombrado Virgil Earp. Los delincuentes locales, especialmente los hermanos Clanton, enfurecieron y el encuentro final entre estos grupos antagonistas finalizó con el famoso tiroteo de O.K. Corral. Aquí tuvo también lugar la partida de poker más larga del mundo, que duró 8 años, 53 meses y tres días, en la época del viejo oeste. Historias que quedaron en el olvido al ser la ciudad abandonada años más tarde. Recuperada, por y para el turismo, hoy Tombstone brilla con fuerza bajo el sol del desierto de Arizona en el condado de Cochise. Hay que desviarse para llegar hasta allí, pero lo cierto es que merece la pena. Hay muchas atracciones y lugares que visitar que nos llevarán a la época dorado de esta pequeña ciudad en la que duros vaqueros, mujeres de mal vivir e indios Apaches era los reyes de estas tierras. Y entre otras cosas, el famoso duelo entre Wyatt Earp, Doc Holliday, Virgil y Morgan Earp contra los McLaurys y los Clantons se representa diariamente en el OK Corral. Los espectáculos se celebrarán al mediodía a las 14h y 15h 30. Figuras de tamaño natural de los ocho pistoleros ubicados en el mismo lugar donde se inició el tiroteo de acuerdo a un mapa en la pantalla dibujado por el propio Wyatt Earp. Te enterarás de lo que causó el enfrentamiento de 30 segundos que dejó a tres vaqueros muertos y a, Virgil y Morgan Earp heridos. Verás sus fotos con el guerrero Apache Geronimo y fotos históricas de la vida de Tombstone de 1880. Tombstone es la ciudad occidental más auténtica que queda en los Estados Unidos. Descubre la verdadera edad del oeste en el Parque Histórico Tombstone Courthouse State. Construido en 1882 con forma de cruz romana, la estructura victoriana de dos pisos una vez albergó las oficinas del sheriff, el tesorero, la junta de supervisores, la cárcel y los tribunales del Condado de Cochise. Hoy en día, es un museo lleno del brillo de las armas de los que domesticaron al territorio. Varias exposiciones retratan la historia auténtica de Tombstone como ciudad minera donde se extraía plata en la frontera. Aprende como era la vida de aquellos mineros, ganaderos y pioneros, y visita la reproducción de la sala del tribunal y de la oficina del sheriff. Las exposición incluye una licencia fiscal para regentar un burdel y una invitación a un ahorcamiento. También hay una réplica de la horca en el patio que representa el lugar donde se ahorcó a siete hombres. Puedes ver también la redacción del periódico, recorrer la ciudad en un tour guiado en diligencia de caballos, tomar algo en el Salón, o comprar maravillosa joyería de plata en las tiendas artesanales de sus calles. Diseños indios que te van a hipnotizar. Por haber, hay hasta un teatro encantado el Bird Cage Theatre que también se puede visitar. Pero lo que no te puedes perder bajo ningún concepto es el cementerio Boot Hill. Lápidas de madera a la antigua usanza con los epitafios más curiosos te van a sorprender, desde desconocidos a colgado por error, puedes leer de todo. La vida dura del viejo oeste. En pleno desierto de Arizona, ya sin los peligros de antaño, Tombstone, merece la pena sin duda. Revive el viejo y salvaje oeste americano.