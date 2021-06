¿Todavía no te atreves a viajar a Perú? Puedes disfrutar de su Fiesta de Sol y solsticio desde España

La verdad es que, en general, todavía no estamos para grandes viajes, estamos cerca, mucho más cerca de lo que lo estábamos el verano pasado pero no tanto como para salir volando ya mismo a Perú porque a quien no le falta una dosis de la vacuna le falta la pauta completa y teniendo tan cerca el momento de vacunarnos merece la pena esperar (o eso pensamos al menos una gran mayoría). Ahora bien, no poder volar a finales de este mes a Cusco no significa que tengas que perderte del todo su fiesta más importante, la Fiesta del Sol.

Inti Rayma, Fiesta del Sol | Imagen cortesía de Turismo de Perú

El 24 de junio, nuestro día de San Juan, se celebra también el Inti Raymi o Fiesta del Sol en Perú, concretamente en Cusco, una fiesta que es Patrimonio Cultural de la Nación y una de las celebraciones más importantes del país andino: Cusco era la capital del Imperio Inca y está en los Andes peruanos y en junio celebra su Fiesta del Sol, un festival lleno de rituales incas que honran a la tierra, al sol y a las míticas montañas de la región.

La celebración de estas fiestas nos habla de la importancia de la tradición y la historia porque a pesar de ser Perú un país en el que se profesa gran devoción a Cristo y a la Virgen María no por ello renuncia a sus raíces incas lo que supone recordar también a deidades como Pachamama (la Madre Tierra); en estos días confluyen las celebraciones católicas del Corpus Christi y el festival inca Qoyllur Rit'j; claro que la celebración más importante es el Inti Raymi.

El Inti Raymi en 2021 se celebrará a pesar de la pandemia pero lo hará sin público aunque sí con un buen número de actores representando este antiguo y vistoso ritual inca; no habrá público pero sí cámaras, se retransmitirá por televisión a nivel nacional en Perú y lo hará además teniendo en cuenta que se celebra también el bicentenario de la independencia de Perú.

¿Más actividades para celebrar el Inti Raymi? la Pachamama o la Feria Gastronómica Chiriucho se celebrarán con aforo limitado mientras otros eventos serán virtuales como los concursos. ¿Y cómo puedes tú, desde España, disfrutar del Inti Raymi o Fiesta del Sol peruana? a través de este perfil de redes sociales que estará muy pegado a la actualidad de estas fiestas.