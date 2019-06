Tel Aviv, el paraíso gastronómico de los veganos

Desde hace ya unos años, Tel Aviv se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos para los viajeros veganos de todo el mundo. Y es que seguro que no sabías que esta bellísima ciudad a orillas del mar Mediterráneo, por ejemplo, cuenta con más de 400 restaurantes vegetarianos. Tanto si eres un vegano convencido, vegetariano, o simplemente quieres comer de forma saludable, no puedes dejar de echar un vistazo a esta pequeña guía del mejor secreto de la ciudad israelí: sus mejores rincones donde disfrutar de menús vegetarianos y veganos.

1. Nanuchka. 30 Lilienblum St. Abierto desde 2014, este restaurante tradicional georgiano cambió su cocina a la vegetariana y ahora sirve platos veganos de Georgia, incluyendo pasteles tradicionales rellenos de setas en lugar de carne. Este restaurante es divertido y se convierte en un bar por la noche. Como dicen en su menú: "Los georgianos creen que cada comida comienza con la compañía adecuada y un montón de bebida. La comida está en segundo lugar". El primer restaurante georgiano 100% vegetariano en Tel Aviv y en el mundo.

2. HaShwarma HaTzemchonit. 81 King George St. El shawarma vegano es una alternativa para los vegetarianos que quieran probar la cocina tradicional de la zona. El tofu picante y la 'carne' de seitán se pueden comprar envueltos en pan de pita, tortillas o focaccias. Este es el mejor sitio de Fast Food vegano de la ciudad. Hamburguesas vegetarianas, perritos calientes veganos, y por supuesto el shawarma vegano.

3. Buddha Burgers. 21 Yehuda Halevi St. and 86 Ibn Gvirol St. Esta cadena de restaurantes de hamburguesas vegetarianas para niños tiene sucursales en Haifa y Eilat. El variado menú cubre favoritos de comida rápida de todo el mundo, incluyendo hamburguesas indias, italianas y estadounidenses y perros calientes - todo sin carne, por supuesto. Incluso puedes probar un kosher de soja tipo hamburguesa de queso. Los viernes sirven un delicioso y divertido de buffet vegetariano.

4. Más sofisticado es Zakaim. 20 Beit HaShoevá Carril. Este restaurante persa sirve platos innovadores, y muy creativos, elaborados con los ingredientes más frescos del mercado. El restaurante no utiliza nada que sea de plástico y sirve variaciones vegetarianas de su carta como la ensalada César, el repollo relleno y freekeh, un cereal muy popular en Oriente Medio. Calificado como uno de los mejores restaurantes vegetarianos de Tel Aviv, su menú tiene un toque persa, con ingredientes como verduras, hierbas, nueces y fruta, que cambia todos los días. No dejes de probar sus recetas con setas.

5. Tanat. 27 Chelnov At. Sirve cocina etíope auténtica, pero vegana. El delicioso pan de harina de teff injera sin gluten hará que te enamores de este estilo de comida. Y además los lunes por la noche hay actuaciones de jazz en directo.

6. Cafe Kaymark. Levinski 49. Relajado y súper vegano, este bar cafetería y restaurante en el sur de Tel Aviv sirve deliciosa comida vegetariana fresca y casera durante el día y por la noche. El menú del restaurante cambia cada día. Con un ambiente informal, un tanto hispter, es un gran lugar para quedar con los amigos para tomar una copa ya que a menudo tienen música en vivo.

En Israel, los veganos están empezando a ser los más in, por así decirlo. Con una población de solo 8 millones de personas, el país tiene un estimado de 200.000 veganos, la mayoría de los cuales viven en Tel Aviv. Basándonos en estos datos, no es de extrañar que la oferta sea amplia. Y si a esto le añadimos que la ciudad está de moda, una escapada para conocerla no es ninguna tontería.

Tel Aviv es una ciudad moderna, increíble y divertida, con playas estupendas ideales en esta época del año cuando todavía no hace demasiado calor. Una ciudad con un ambiente genial, vibrante, una ciudad creativa e innovadora, con una vida nocturna única, patrimonio, museos, música, y cómo ves, buena gastronomía. Veganos del mundo, este es vuestro destino.

