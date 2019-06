Subir a la fortaleza más peligrosa del mundo

Kalavantin Durg o Fuerte de Prabalgad se encuentra entre Matheran y Panvel en el estado indio de Maharashtra. No se sabe mucho acerca de la historia de esta monumental fortaleza india, más allá de que fue edificada para una princesa llamada Kalavantin alrededor del año 500 AC. en la cima de una meseta rocosa muy cerca de Matheran. Esa es toda la información que se tiene y tampoco es que se sepa si es cierta al 100%. La fortaleza se encuentra cerca de Mumbai en los Ghats occidentales, que también se llaman montañas Sahyadri. Hoy es uno de los lugares predilectos de los amantes del trekking, y hay que decir que, lo es, por la parte aventurera y de riesgo que entraña subir a lo más alto, 700 metros que aunque puedan parecer pocos, se hacen eternos. Kalavantin Durg tiene una escalera que va desde abajo hacia arriba, con escalones tallados en la roca. Y el precipicio es vertical y sin un simple pasamanos o cuerda al que agarrarse. Desde luego no es uno de los lugares más seguros para un ascenso, especialmente en época de lluvias ya que el suelo se vuelve resbaladizo. A pesar de ser una pesadilla la gente sigue subiendo intentando evitar la temporada del monzón. Kalavantin Durg es conocido como la fortaleza más peligrosa en la tierra, pero no porque haya soldados defendiendo posciones, sino por lo difícil que es llegar hasta ella. Aún así, los adivasi de un pueblo cercano suben a la emblemática cima Kalavantin cuando celebran sus ceremonias religiosas, y no se sabe muy bien de dónde viene esta tradición. En cada Festival Shimga los lugareños bailan en la parte superior de la fortaleza y lo consideran parte de su cultura y de su patrimonio. La ascensión al fuerte se puede abordar a través de una subida muy empinada, realmente escalofriante. Y quienes han llegado hasta la cima hablan de que la parte más difícil es bajar, ya que el precipio impone, sobre todo si se tiene vértigo. Kalavantin Durg es la antesala de Prabalgad, la fortaleza principal. El terreno es irregular y escalones altos son un desafío para los excursionistas inexpertos. Desde la cima de Kalavantin Durg se pueden ver los fuertes de Peb, Chanderi, Karnala y Ershal y la ciudad de Mumbai. La pregunta es como pudieron construir esta maravilla sin herramientas, la belleza del lugar es realmente increíble. Si te gusta el senderismo, el trekking y la aventura, amarás Kalavantin Durg. La subida nos llevará unas tres horas hasta la cima, y luego hay que subir hasta la fortaleza, lo que se convierte en otro desfío. Decídete a tocar la nubes y el cielo. Las montañas de Sahyadri, de las que forma parte Kalavantin Durg, son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.