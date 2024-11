Sliema, la ciudad maltesa cuyo nombre significa paz

Sliema significa paz y el ambiente tranquilo aunque animado que reina en la ciudad hace honor a ese nombre; la historia de esta ciudad se remonta siglos atrás y es que, en tiempos, no era más que un tranquilo pueblo de pescadores; fue en el S.XIX, con la llegada de los británicos, cuando comenzó a crecer y a desarrollarse, cuando se construyeron preciosas casas, por no decir mansiones, que eran residencias de verano para lo más granado de la sociedad inglesa. Es precisamente en esas construcciones, en casas como la barroca Villa Bonici, donde reside el encanto arquitectónico de la ciudad.

Además de sus bonitas casas, en Sliema resulta encantadora la zona del paseo marítimo, The Ferries, un lugar especialmente atractivo no solo por sí mismo y su ambiente sino por las vistas que disfrutan desde él, podrás ver La Valeta desde una perspectiva diferente (y todas las perspectivas son buenas cuando hablamos de un lugar que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como La Valeta).

Sliema, Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

¿Más visitas imperdibles en Sliema? Las hay, por supuesto: la Iglesia Stella Maris (construcción barroca del S.XIX), la Torre de San Julián, que data del S.XVII; Tower Road y Bisazza Street para los amantes del shopping y en particular de la moda y bares y discotecas como Sky Bar, Club Havana o Barcode para quienes no quieren que acabe la noche… Además debes saber que del mismo modo que Sliema atrajo a los británicos acomodados a acomodarse, valga la redundancia, en Malta, hoy la ciudad es un imán para el turismo y no solo por su ambiente animado, su fama de ciudad de tiendas, bares, fiestas... sino porque aquí están algunos de los hoteles más modernos del archipiélago maltés.

Y no creas que eso es todo, Sliema debe su nombre a su idílico entorno natural, algo que podrás constatar desde su puerto visitando la cercana isla Manoel y su fuerte, una imponente construcción barroca que se levantó en su día para apoyar la defensa de La Valeta y podrás también contratar una excursión a las cercanas islas de Gozo y Comino ¿quién querría marcharse de Malta sin visitar la famosa Laguna Azul?

Sliema de noche | Imagen cortesía de Turismo de Malta

La Valeta tiene la fama, es la ciudad maltesa por excelencia, pero a su sombra, discreta y elegantemente, Sliema se ha ido convirtiendo en una pequeña gran ciudad con mucho encanto urbano y natural.