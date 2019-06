Six Senses Latitude Laamu, vacaciones en Maldivas

Un espectacular complejo situado en la isla de Olhuveli, una isla propiedad privada en el Laamu Atoll en el extremo sur del archipiélago de Maldivas puede ser tu próximo destino. Six Senses Latitude Laamu es un increíble alojamiento ecológico que combina un diseño único con la exuberante vegetación que lo rodea creando un paraíso que te va a dejar atónito. Villas en la Playa y Villas en el agua. Un ultra lujoso complejo de Water Villa Suites, construido y diseñado para ofrecer un incomparable nivel de privacidad, lujo y confort. Aquí vas a poder disfrutar sin duda de toda la belleza que ofrece una isla virgen rodeada de aguas cristalinas de color azul turquesa. Six Senses Latitude Laamu es uno de los alojamientos más lujosos que cualquiera puede soñar en el paraíso. Veintidós Villas Beach con acceso privado a la playa, un jardín privado con tumbonas y terraza con vistas panorámicas, comedor y plataforma de observación. Setenta y cinco Water Villas edificadas sobre las aguas del océano que ofrecen una experiencia única de vacaciones. Con una plataforma de relajación al aire libre con tumbonas y sombrillas. Bañera de cristal para ver los peces mientras te bañas. También con una cubierta única de comedor acuario, así como una terraza panorámica con comedor y plataforma de observación con camas de día. Para aquellos que quieran un poco más de espacio durante su estancia pueden reservar una de las tres Suites Villa Water disponibles que incluyen un salón de relax y comedor, así como un televisor de pantalla plana grande. Precios desde 564 euros la noche con desayuno incluido. ¿Y qué podemos hacer en la isla? Actividades como el buceo y excursiones de buceo, una amplia selección de deportes acuáticos, picnics o una barbacoa en una de las remotas islas de la zona. Y playas, vírgenes y únicas. Disfrutar de la brisa del mar, del sonido de las olas y de un rico asado a la parrilla a la luz de las velas elaborado por un chef personal, bajo el cielo tropical por la noche. Compartir una hermosa puesta de sol con delfines sobre el Laamu Atoll desde un barco privado, con una copa de champán, mientras que los delfines retozan en el agua a tu alrededor o bucear en el Bar. Justo al lado del Chill Lounge & Bar hay una gran arrecife buceo donde se descubrió un nuevo mundo submarino. Y por supuesto acercarte al extraordinario Spa Six Senses con sorprendentes tratamientos y servicios para mimarte. Situado en la orilla del mar, el spa cuenta con cinco salas de tratamiento y productos frescos y naturales. Las salas integradas en la vegetación natural de la isla, creando un ambiente aislado. Cenar en Six Senses Latitude Laamu es también una increíble experiencia. El restaurante Longitud con menús creativos y una amplia selección de platos para todos los gustos. Otro restaurante orgánico, situado encima del huerto ecológico del resort, con platos a la carta elaborados con productos frescos de la huerta. O bien carnes y quesos en Altitude, una torre de cristal de 6,4 metros que se eleva sobre el océano. Y si tienes antojo de algo dulce, Hielo es el lugar, con un bar creperie, cocina de cacao y más de 40 sabores de helado. El complejo también cuenta con dos salas de estar, Los Frijoles y Las Hojas, con una gran variedad de té y cafés y un Chill Lounge & Bar increíble, un bar panorámico multi-nivel y con una oferta de aguardientes oscuros y blancos para experimentar. Six Senses Latitude Laamu es el único resort en el atolón de Laamu, en lo más profundo del océano Ýndico. Un complejo que combina villas en tierra y sobre el agua, construidas con materiales sostenibles y en un paraíso de palmeras. Un lugar maravilloso para viajar en pareja.