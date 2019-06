De Sidney a Cairns y una Gran Barrera de Coral

Nuestras antípodas tienen mucho que enseñarnos, una inmensa belleza natural de tierra y mar que se conserva en mitad del océano. Australia luce ciudades modernas, cosmopolitas y bellas como Sydney o Melbourne, luce mar, playa y costa con un gran tesoro bajo sus olas: la barrera de coral, y luce historia en su interior inhóspito, apenas habitado y aborigen. Imposible viajar a Australia con la intención de hacer el país en una estancia, no en vano la gran isla tiene una superficie que supera los siete millones y medio de kilómetros cuadrados -sirva como referencia que Europa entera supera por pocos los diez millones-; claro que no menos imposible nos parece cruzar el mundo para poco viaje y, si cualquier destino merece ser recorrido, la distancia hace que Australia lo merezca doblemente, que no está a la vuelta de la esquina como para pensar en regresar en breve. Hoy hacemos girar el mundo y volamos a Sidney para, desde allí, dejarnos llevar por la costa pacífica australiana, de Nueva Gales a Queensland, y descubrir un nuevo mundo de belleza natural, mucho mar y ciudades de hoy en día. Toma nota del primer apunte importante antes de embarcar e iniciar ruta: en Australia y en febrero el verano está tocando a su fin, de marzo a mayo tocarán otoño para embarcarse en invierno de junio a agosto, de septiembre a noviembre es primavera. Aunque también debes saber que, más allá de sus estaciones, el clima en Australia es cálido. ¿Nos vemos en Sydney para iniciar ruta?