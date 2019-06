Seven Mile, el puente de 10 kilómetros del sur de Florida

Los Cayos de Florida forman un precioso archipiélago al sur de la península norteamericana. Situados entre esta y la isla de cuba, con un mar de coral y aguas turquesas que se ven salpicados por pequeñas islas casi alineadas gracias a su pasado volcánico. Estas forman una barrera natural que separa al océano Atlántico, al este, del golfo de México, al oeste. Conectar estas pequeñas islas, habitadas por más de 75.000 personas, muchas de ellas millonarios que han edificado aquí su mansión de veraneo, no fue tarea fácil. Es por ello que fue necesaria una de las mayores obras de ingeniería de la historia: la construcción de un puente que sesgara el mar en una inquietante y asombrosa línea recta. Se trata del Seven Mile, uno de los más largos de todo el mundo con una longitud total de 10,9 kilómetros. Aunque lo correcto sería decir que son dos puentes en uno, pues se trata de dos construcciones, que se encuentran paralelas en la mayor parte del recorrido. Eso sí, sólo uno cumple el récord, ya que el ramal de la derecha tiene un pequeño apoyo en la minúscula isla de Cayo Pigeon y, además, está cortado en algunos puntos para dejar pasar embarcaciones. Este se corresponde con el puente primigeneo, construido a principios del siglo XX para ser vía férrea pero que, tras sufrir el envite de numerosas tormentas tropicales, se decidió reconvertir para el tráfico rodado de vehículos. Esto fue en los años 30. El nuevo, en cambio, es de principios de los 80 y se sirvió de todas las novedades tecnológicas de aquel entonces. Además de albergar cada año una maratón (precisamente el Seven Mile nace recorrido en la localidad de Marathon), el puente ya sabe lo que es salir en pantalla grande. Aquí han rodado, entre otros filmes, 'Licencia para matar', '2 Fast 2 Furious' o 'Misión Imposible III'. Escenas de acción en un marco impresionante.