Seis hoteles para escaparse de rebajas a Londres

Viajar a Londres siempre es una elección acertada sea cual sea la época del año. Pero, si has decidido hacerlo en periodo de rebajas, sin duda disfrutarás de una forma especial toda la oferta comercial y los exclusivos descuentos que la capital británica ofrece a aquellos que saben dónde buscar. El espíritu british desborda Londres en esta época y, más allá de sus clásicas gabardinas, zapatos Oxford y estampados de cuadros, la ciudad es uno de los destinos preferidos de aquellos que quieren estrenar el año viajando y, al mismo tiempo, aprovechan para renovar el armario. Un paseo por Oxford Street, Regent Street y Bond Street, el dinamismo de Picadilly Circus, los siempre atractivos barrios del Soho y Candem, la originalidad que solo encontrarás en Covent Garden, la elegancia de los grandes almacenes convertidos en auténticos iconos y, por supuesto, el encanto que desprenden Chelsea y Nothing Hill. Si ya tienes planificado el recorrido de tiendas, los mercadillos con parada obligatoria y las flagship stores que no puedes dejar de visitar, solo queda escoger ese alojamiento que convertirá tu estancia en única, por su exquisita decoración, su impecable servicio, su ambiente chic y acogedor y, como no, por su ubicación estratégica. Te proponemos seis hoteles boutique idóneos para disfrutar de las rebajas de Londres.