La segunda fumarola más grande del mundo

Dominica es una isla de las Pequeñas Antillas francesas de no más de 750 kilómetros cuadrados. Con sus ciudades distribuidas por el perímetro de la costa, el interior es completamente selvático, con gran vegetación, cascadas, manantiales... y las segundas aguas termales naturales más grandes del mundo: las del lago Boiling. Situado en el centro de la isla, el Parque nacional de Morne Trois Pitons es un bosque tropical en el que la vegetación casi amazónica se mezcla con paisajes de características volcánicas. Tiene el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad por la ONU desde el 4 de abril de 1995, aunque fue mucho antes cuando se descubrió allí una de las maravillas de la Naturaleza más peligrosas: las aguas extremadamente calientes de su lago principal. El Boiling se encuentra en permanente ebullición, con aguas de un color azul grisáceo a una temperatura que oscila entre los 82 y 91,5 ºC, lo que impide completamente el baño. En el centro del lago, además, la temperatura es aún mayor, encontrándose directamente hirviendo. Tiene una profundidad de 59 metros, aunque al encontrarse sobre capas freáticas se cree que puede ser aún mayor que las mediciones realizadas (además de que diferentes erupciones han alterado el nivel del lago en las últimas décadas). Los turistas que acuden hasta Dominica no se pierden la oportunidad de rodearlo (tiene un perímetro de 60 metros), lo cual obliga a etapas de senderismo muy interesantes. Atravesar la selva para encontrarse con esta sauna natural es una experiencia única. La ruta no es sencilla, en tanto que no hay caminos especialmente preparados, mucho menos para vehículos (la carretera más próxima al Boiling está a 13 km), pero tener que atravesar gargantas pequeñas, ríos y subir parte de las montañas hace que el viaje sea fascinante y, sobre todo, merezca la pena. Al final del camino nos espera toda una maravilla de la naturaleza.