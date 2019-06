Samaná, la República Dominicana más auténtica

Samaná es una de las provincias más auténticas de la República Dominicana. Es todavía una zona virgen, con una explotación limitada a nivel turístico y que ofrece playas exuberantes y paradisíacas de arenas blancas y aguas cristalinas. La cultura del todo incluido no se aplica en esta zona del país, que se ha mantenido al margen de la masificación. La península de Samaná limita al Norte y al Este con el Oceáno Atlántico, al Sur con la Bahía de Samaná y la provincia Monte Plata y al Oeste con las provincias de Duarte y María Trinidad Sánchez. Samaná lleva el nombre indígena de la región. Aquí encontraremos naturaleza en estado puro y palmeras y cocoteros al borde del mar. Es la imagen idílca de lo que para los españoles es el verdadero paraíso. Playas como Playa Las Galeras, Playa Bacardí, Playa Las Terrenas, Playa Punta Popy, y Playa Rincón, considerada como una de las mejores y más bonitas a nivel mundial, se ubican en esta zona de la República Dominicana. Samaná es una provincia que impresiona por sus contrastes de verdes lomas y playas de arenas blancas. Es una gran península mucho más grande que la mayoría de las islas del Caribe, por lo que hay mucho que recorrer, incluyendo la plantación de cocoteros más importante del mundo. Prepárate para vivir la aventura en una de las zonas más bonitas del Caribe. Estas van a ser unas vacaciones que van más allá de unos días en la playa. Turismo activo, aventura, naturaleza y el paraíso. Samaná es el destino perfecto para el eco-turismo . No puedes perderte el Parque Nacional Los Haitises con sus manglares, cayos, cuevas con arte rupestre y su exuberante naturaleza. Formaciones rocosas que surgen del mar, se visita en barco. También, Salto El Limón, una cascada en la selva de visita obligada y la isla de Cayo Levantado ubicada en el centro de la bahía de Samaná y que es famosa por su playa y paisaje caribeño. Samaná se ha consolidado también como un punto de avistamiento y observación de las ballenas jorobadas. Aquí llegan en primavera huyendo de las frías aguas para aparearse. Un espectáculo emocionante. Si tienes unos días de vacaciones, no dudes en escapar...al paraíso.