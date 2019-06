Un safari espectacular sin salir del hotel

En el corazón del Parque Nacional de Aberdare, en Kenia, se encuntra uno de esos lugares de los que uno no quiere marcharse nunca. Original y peculiar, el resort The Ark se asienta sobre un pozo de agua, un hito de gran importancia, en tanto que es la fuente de vida de una gran cantidad de fauna silvestre y, por tanto, el mejor lugar desde donde observar a los más bellos animales en su habitat real. Con cuatro áreas de observación, cuatro miradores con balcones y salones (uno de ellos al nivel del suelo), no obtendrás una visión mejor de la espectacular vida salvaje africana que desde sus estancias.



De hecho, no es exagerado decir que en The Ark son los animales los que vienen a ti. En un ambiente íntimo, uno puede casi acariciar y sentir a los elefantes, que todos los días se acercan hasta allí, escuchar sus sonidos y deleitarse con los aromas de la noche. Una experiencia mágica en contacto con la naturaleza y la belleza de África desde que amanece y hasta el anochecer (e incluso de noche).

Y no todo es safari, porque en el The Ark Aberdare Country Club, a poca distancia, podemos jugar al golf, al tenis, dar paseos a caballo, ir al gimnasio, darnos un baño en la piscina o simplemente disfrutar de los magníficos jardines.

El pozo de agua es la atracción y el centro de este alojamiento. Pocas veces tenemos la extraordinaria oportunidad de disfrutar de la visa silvestre sin prisa, con tiempo, sabiendo que los animales que estamos viendo viven en libertad. Todos ellos vienen a la charca y verlos es, simplemente, emocionante.



El alojamiento ha sido completamente renovado y todas las habitaciones disponen de baño privado y una decoración moderna y contemporánea. Las habitaciones se reparten por tres niveles: Deck A, Deck B y Deck C. En el nivel C se encuentran todas instalaciones principales, incluyendo el restaurante y el bar. Desde todas los niveles se puede observar a los animales salvajes con seguridad. En total, 60 habitaciones, algunas de ellas familiares (desde 267 €/noche).



El nombre del resort se inspira en el arca de Noé. Y es que por delante del mismo pasan manadas de búfalos, elefantes, jabalíes, hienas, babuinos y, en muchas ocasiones, leopardos. Además, por las tardes es posible ver cómo se alimentan a las aves en el puente del establecimiento. Antes de la cena, el propietario da una charla interactiva para responder a cualquier duda o pregunta sobre la fauna y animales de la zona.

El que quiera puede permanecer despierto toda la noche viendo la vida silvestre. Pero si quieres irte a la cama y lo solicitas, durante la noche, el guía residente te avisará si un animal interesante viene al pozo de agua.

En The Ark te proponen varias actividades según los días de estancia. Desde la observación de la fauna y flora desde el complejo a salidas para explorar el Parque Nacional de Aberdare. Para dos días, la propuesta es un día de safari completo por los páramos y en el propio parque. Si tu estancia es de tres día, puedes también practicar alpinismo, reservar paseos por la naturaleza o realizar una excursión de pesca. Si dispones de cuatro días, puedes incluir el santuario Solio, hogar de los fantásticos rinocerontes blancos y negros.

El Parque Nacional de Aberdare está rodeado de páramos salvajes y de preciosas montañas. Los elefantes vagan entre neblinas y espectaculares cascadas y ríos trucheros, que fluyen entre cañadas cubiertas de musgo. Un paraíso para pescadores, senderistas y amantes de la naturaleza; con vistas inigualables al monte Kenia y a los lagos cristalinos del Gran Valle del Rift.



A 207 kilómetros de Nairobi, la capital del país, The Ark, es un lugar privilegiado. Un refugio ideal desde el que presenciar el espectáculo de la vida. Una de las maravillas que nos reserva el continente africano.

Más información:

The Ark