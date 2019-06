Un safari por la Costa de los Esqueletos

EN LA ZONA MÁS REMOTA DE NAMIBIA

El campamento Hoanib Skeleton Coast no es uno más. En pleno desierto y a un paso del mítico cementerio de barcos de Namibia, no hay quien rivalice con él en aventuras que no se olvidan. Formado por siete grandes tiendas de campaña, pasar aquí una semana será la experiencia de tu vida.