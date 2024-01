¿Sabías que nuestro invierno es la época ideal para visitar Filipinas?

Si viajas a Filipinas en primavera, entre marzo y junio, el calor puede agobiarte el viaje mientras que si lo haces entre junio y noviembre la lluvia puede ahogártelo ¿y entonces? Tenlo claro, la mejor época del año para visitar Filipinas es nuestro invierno, concretamente entre los meses de diciembre y marzo (ambos incluidos) porque es entonces cuando las miles de islas que forman este archipiélago viven su temporada seca, no hay riesgo de acabar pasado por agua ni tampoco de calor asfixiante, lo que solemos definir como 'buen tiempo'.

Esto dicho así, en general, por supuesto el clima no es exactamente igual en todas las zonas del país pero hay algo que no cambia: enero suele ser el mes más frío del año y mayo el más cálido, ahora bien, ten en cuenta que cuando hablamos del mes más frío nos referimos a temperaturas que rondan los 21ºC... de ahí que para gozar de la playa la estación seca (de noviembre a marzo) sea la más recomendada.

Boracay | Pixabay

Pero no sólo las buenas posibilidades playeras hacen de la estación seca el mejor momento para visitar Filipinas, también el hecho de que, siendo el clima propicio en prácticamente todo el archipiélago, podrás moverte con cierta facilidad entre islas, sin el inconveniente de las lluvias torrenciales ni del calor extremo con altos niveles de humedad; ¿el inconveniente? El que seguro ya imaginas... es precisamente en esta época cuando Filipinas recibe no sólo a más turistas extranjeros sino también cuando se produce más turismo interior ¿resultado? Precios más altos e incluso dificultad para reservar según qué hoteles si no lo haces con cierta antelación.

Palawan | Pixabay

Claro que visites Filipinas cuando la visites hay un par de cosas que no podrás evitar: maravillarte ante la riqueza natural y cultural de este país y quedarte con ganas de visitar alguna isla más (con más de siete mil....); ¿cuáles son las islas que, si visitas Filipinas en febrero, marzo o abril no querrás perderte? No serán pocas... pero hay tres que se nos antojan imperdibles: Bohol, famosa tanto por sus playas, sus buenas opciones de buceo y sus colinas de chocolate; Palawan, que pasa por ser la isla más bella del mundo; y Boracay que es, probablemente, la isla filipina más popular entre los turistas.