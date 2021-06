¿Sabes qué es el Sampuru?

Así es, el Sampuru es un arte que surgió como respuesta a una necesidad del ámbito de la gastronomía: ¿cómo mostrar los platos a los posibles clientes para tentarlos y que decidan entrar a comer? la respuesta fácil está implícita en la pregunta, ¿cómo mostrar los platos? ¡pues mostrándoselos! pero la cosa no es tan sencilla porque un plato puede salir de la cocina a las 12 de la mañana con un aspecto maravillosamente apetecible pero ¿seguirá luciendo la misma pinta dos horas después? la respuesta es no, es más, cabe que ese mismo plato sirva para espantar a los posibles clientes.

Sampuru | Imagen cortesía de la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO)

Podemos pensar entonces que lo mejor es no mostrar los platos pero sabemos que a la hora de comer lo hacemos antes con los ojos y con el olfato que con cualquier otro sentido y por eso los escaparates de los restaurantes japoneses exhiben reproducciones de sus platos (reproducciones, has leído bien); se trata de suculentas esculturas talladas en resina plástica que parecen platos de verdad pero no son comestibles; esta es la técnica conocida como sampuru y de un tiempo a esta parte se ha convertido en un aparte esencial de la cultura gastronómica japonesa, tanto es así que se los talleres especializados en la confección de estas réplicas de comida se han convertido en verdaderos talleres de artesanía que te encantará visitar.

Platos de ramen, tataki o sashimi que no pierden nunca sus ricos y frescos colores, helados que no se derriten... eso es lo que se crea a través de la técnica del sampuro (del inglés sample, que significa muestra); se trata de una técnica artesanal que sorprende a los visitantes de Japón y lo curioso es que, en su origen, el sampuru no estaba pensado para ellos sino para los japoneses, para mostrarles de este modo platos e ingredientes occidentales; hoy en día el sampuro se utiliza justo para lo contrario, para que sean los visitantes de Japón los que descubran el aspecto de los platos que podrán degustar antes de decidir qué van a pedir.

Los restaurantes envían a los talleres los platos originales que quieren inmortalizar en resina y los artesanos se ponen a la tarea, el auge de esta técnica es tal que se ha puesto de moda visitar estos talleres y ver a los artesanos trabajar del mismo modo que vemos a los chefs entre fogones en las cocinas abiertas; además, utilizando esta misma técnica, se ofrecen ya multitud de souvenirs a los turistas.

Ahora bien ¿quieres descubrir de cerca el mejor sampuru? entonces tendrás que viajar a Gujo-Hachiman, en la prefectura de Gifu porque esta localidad nipona está considerada la cuna del sampuru, la primera empresa que lo desarrolló se fundó aquí en 1932, hace casi 90 años. En esta localidad no solo podrás ver de donde salen la mayor parte de los platos que decoran los restaurantes de Japón sino descubrir cómo los hacen e incluso hacer tus pinitos en la técnica del sampuru y llevarte a casa un recuerdo de este arte gastronómico japonés.