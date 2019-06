La Ruta de los volcanes en Ecuador

La Cordillera de los Andes en Ecuador tiene una extensión aproximada de 600 kilómetros con elevaciones que van desde los 1.500 metros de altitud, en valles subtropicales, hasta elevaciones que sobrepasan los 5.000 metros en las cumbres de los volcanes más altos. La vegetación, la inmensidad de las montañas y el frio clima, enamoran a quienes se acercan para disfrutar de esta belleza de la naturaleza. La Avenida de los Volcanes es el espacio comprendido entre los 84 volcanes identificados en la cordillera de los Andes, de los que se considera a 27 como atractivos turísticos. Las zonas volcánicas son rocosas y para abordar esta maravillosa ruta se recomienda usar ropa cómoda y apropiada para el clima. La Ruta de los Volcanes nos va a permitir conocer uno de los aspectos más espectaculares de Ecuador, que es su origen volcánico. Es solo un pequeño recorrido, ya que la ruta que el país está promocionando cuenta con 120 cumbres. Belleza geológica y paisajes se combinan con el contacto con las etnias locales, que se ocupan además de desarrollar el turismo garantizando una experiencia auténtica. Esta es una ruta con un punto de aventura, ya que incluye recorridos de alta montaña de dureza media no demasiado largos y la posibilidad de practicar deportes extremos. Es un ruta perfecta para acercarse a una parte de Ecuador no tan conocida y emblemática como pueden ser las Islas Galápagos. Y para terminar y antes de volver a casa, la arquitectura colonial de Quito y su extraordinario casco histórico. Comenzamos en Baños de Agua Santa una pequeña ciudad que se encuentra en las faldas del volcán Tungurahua. En la provincia de Tungurahua a 180 kilómetros de Quito y 35 de Ambato, la capital de esta provincia. La ciudad turística de Baños está ubicada en un valle con cascadas y aguas termales al lado del volcán Tungurahua con una altura de 5.016 metros. El también llamado “gigante negro” es uno de los volcanes más fáciles de escalar, pero se encuentra activo desde 1999 y por eso es recomendable consultar previamente los informes periódicos sobre su actividad en la página del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. Si el tiempo acompaña, es imprescindible hacer una excursión a pie o en mula por los alrededores del volcán. Varias empresas turísticas ofrecen este servicio guiado con almuerzo incluido. Una de las más recomendadas es Adventure-Ecuatorland. Baños de Agua Santa es el lugar ideal para disfrutar de piscinas de aguas termales y spas, aventura para toda la familia o deportes extremos como rafting, escaladas, canyoning, canopy, trekking, mountain biking o puenting. Hay una buena gastronomía con platos tradicionales como la trucha y el arroz con veduras.También encontrarás tiendas de artesanía donde las mujeres andinas venden, entre otras cosas, prendas para soportar mejor las bajas temperaturas. El espectáculo de la cumbre del volcán en un día soleado es impresionante. Riobamba es la ciudad más cercana al Parque Nacional del Chimborazo, el volcán inactivo más alto de Ecuador con 6.310 metros de altura, y es el lugar del planeta más alejado del centro de la Tierra. El volcán el Chimborazo es el rey de los Andes ecuatorianos. Para realizar el ascenso es necesario adentrarse en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, que está abierta de lunes a domingo. Hay dos refugios en la subida, el primero a 4.800 metros de altura, el Carrel. Primera parada para tomar un chocolate caliente o un té de mate de hojas de Coca para aliviar el mal de altura. Aquí un monolito recuerda el punto hasta donde llegó el escalador Alexander Von Humboldt en el siglo XIX en su intento de coronar la cima. Si estamos en buenas condiciones físicas, podemos intentar subir a pie los 200 metros que nos separan del siguiente refugio, Whymper, que nos llevará unos 45 minutos. La operadora turística comunitaria, Puruha Razurku, organiza las actividades en la provincia, como esta subida al volcán Chimborazo, el punto más cercano al sol. Desde Riobamba se pueden apreciar en su totalidad volcanes como el Chimborazo, Tungurahua, El Altar y Carihuairazo, además la ciudad muestra varias joyas arquitectónicas del siglo XIX y XX. Podemos visitar la Comunidad de Nizag para conocer las costumbres de estas culturas centenarias. Desde Riobamba sale también un tren hacia una pequeña ciudad llamada Alausí, cuyo trayecto es casi de obligada visita si nos encontramos en la zona. La increíble pared de roca que desciende desde Alausí hasta Riobamba es conocida como “Nariz del Diablo”, y da nombre a este tramo de ferrocarril que se ha convertido en un viaje muy popular. El tren hace un zigzag con una pendiente de 45 grados, sobre una obra de ingeniería de cien años de antigüedad, una experiencia única y unas vistas espectaculares. En Latacunga, cerca del volcán Cotopaxi en la hoya de Patate, visitaremos la Laguna del Quilotoa, que con un diámetro aproximado de 3 kilómetros y una profundidad de unos 240 metro. Se asienta en el cráter formado en el volcán del mismo nombre. Se recomienda salir temprano para visitar el volcán y la laguna Quilotoa, a 66 kilómetros de la ciudad de Latacunga. Las actividades en el volcán se pueden realizar con guías locales La bajada al lago es bastante fácil, y nos llevará una media hora, pero la subida es más complicada debido a la altura a la que nos encontramos que nos va a dificultar la respiración, y por el desnivel y el terreno que en algunos tramos se compone de ceniza volcánica. También existe un camino para hacer la circunvalación al volcán. Ubicado al filo del cráter hay un restaurante perteneciente a un proyecto comunitario con productos andinos. El Cotopaxi con sus 5.897 metros es uno de los volcanes activos más altos del mundo y forma parte del Parque Nacional Cotopaxi, que ofrece múltiples actividades como escalada, trekking o bicicleta, rodeados de impresionantes paisajes. En las faldas del volcán, Tambopaxi se encuentra el único complejo ecoturístico y centro de aclimatación situado a una altura de 3.720 metros sobre el nivel del mar, en el corazón del Parque Nacional. Y por último Quito, ubicada sobre la hoya de Guayllabamba en las laderas orientales del estratovolcán activo Pichincha, en la parte occidental de los Andes. Fue fundada en el siglo XVI sobre las ruinas de una antigua ciudad inca y encaramada a 2.850 metros de altitud, la capital de Ecuador posee el centro histórico mejor conservado y menos alterado de toda América Latina, no podemos dejar de ver la Compañía de Jesús, San Francisco, la Ronda, San Agustín, la Plaza Grande, la Merced o la Plaza del Teatro.