La ruta para recorrer Nueva York a pie, en menos de 5 horas

De esto que sólo tienes 5 horas en NY (¿5 horas nada más? Sí) y no quieres perderte la oportunidad de, por lo menos, llevarte un selfie en los puntos más importantes. “Been there, done that” que dicen los anglos.



Una gran excusa para aprovechar esas horas entre vuelo y vuelo o el tiempo muerto entre reunión y reunión.



Así que este es el plan: cálzate los zapatos más cómodos que tengas porque te esperan 22,5 km de Nueva York a pie. Claro que si te animas, puedes también montarte en una bicicleta.



Así como hace poco te contábamos sobre la ruta optimizada para recorrer Europa en coche, esta vez Randy Olson pone a prueba nuevamente su algoritmo de simplificación de trayectos para visitar NYC. En esta ocasión, para determinar la ruta, se basó en las opiniones de los usuarios de Trip Advisor sobre los imperdibles de la ciudad.



Durante el recorrido pasarás por los puntos más tradicionales y aquellos rincones menos populares, pero favoritos de sus visitantes, que esconde esta magnífica ciudad.



Por supuesto que el itinerario no toma en cuenta el tiempo que puedas tardar en visitar un museo, el cuánto tiempo te quedas en un restaurante. Pero eres humano y puedes hacerte con comida para llevar, mientras das tu paseo. Vamos, que si quieres, lo haces.



Si piensas quedarte varios días en la ciudad, te aconsejo que uses este mapa como base para realizarlo por trayectos acomodándolo a la cantidad de días que puedes quedarte allí.



Si decides calzarte las zapatillas y seguir las instruccipnes de Randy, en menos de 5 horas podrás pasar por los siguientes puntos destacados de NYC

• American Museum of Natural History, Central Park West, New York, NY

• The Metropolitan Museum of Art, 1000 5th Avenue, New York, NY 10028

• The Frick Collection, East 70th Street, New York, NY

• Central Park, New York, NY

• The Museum of Modern Art (MOMA), West 53rd Street, New York, NY

• St. Patrick’s Cathedral, 5th Avenue, New York, NY

• Rockefeller Center, 45 Rockefeller Plaza, New York, NY 10111

• Radio City Music Hall, Avenue of the Americas, New York, NY

• Theater District, New York, NY

• Times Square, New York, NY

• Bryant Park, New York, NY

• New York Public Library, New York, NY

• Chrysler Building, Lexington Avenue, New York, NY

• Grand Central Terminal, New York, NY

• The Morgan Library & Museum, Madison Avenue, New York, NY

• Empire State Building Observation Deck, 5th Avenue, New York, NY

• Madison Square Garden, Pennsylvania Plaza, New York, NY

• The High Line, New York, NY 10011

• Chelsea Market, 9th Avenue, New York, NY

• Ground Zero Museum Workshop, West 14th Street, New York, NY

• Greenwich Village, New York, NY

• Washington Square Park, New York, NY

• SoHo, New York, NY

• Tenement Museum, Orchard Street, New York, NY

• St. Paul’s Chapel, Broadway, New York, NY

• The National September 11 Memorial & Museum, New York, NY 10006

• Estatua de la libertad





Aquí tienes la versión interactiva del mapa optimizado para recorrer a pie Nueva York.