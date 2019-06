Ruta gastronómica en Nueva York para adictos a las series

Es difícil imaginarse la escenificación de una serie de televisión sin que ésta transcurra por un restaurante o una cafetería. Algunas veces incluso dan nombre a la propia ficción, como fue el caso de ‘Cheers’; pero muchas se trata del lugar de reunión de los protagonistas, una localización recurrente o un guiño a la ciudad en la que se rueda. Así, siendo Nueva York uno de los lugares más utilizados en el mundo del cine y la televisión, es fácil recorrerla emulando a sus protagonistas.



Quizás una de las paradas más comunes en Manhattan en las últimas dos décadas es el escaparate de la pastelería Magnolia Bakery. No supera, claro, a la mítica escena de ‘Desayuno con diamantes’, pero, comparaciones aparte, la magdalena que compartieron Carrie Bradshaw y Miranda en uno de los primeros capítulos de ‘Sexo en Nueva York’ catapultó las ‘cupcakes’ de esta firma, que ahora cuenta con locales por toda la ciudad. La de la serie es la localización original, es decir, en el 401 de Bleecker Street.



Mucho más sofisticada era la vida de las adolescentes de Gossip Girl. En uno de los capítulos, Blair sufre plantón en el Restaurante Butter, un mítico en el 415 de Lafayette Street. Abierto en 2002 en el Midtown, es de los más estilosos y exclusivos y al frente se encuentra una de las mejores cocineras de Nueva York, la chef Alex Guarnaschelli. En la misma serie también se frecuenta Sarabeth´s, en el Upper East Side, y The Mercer Kitchen el restaurante del hotel The Mercer, en el SoHo.



Este último no sólo aparece en ‘Gossip Girl’, sino también en uno de los capítulos de ‘The Newsroom’, ya que el personaje de Will McAvoy acude allí a una cena. Por cierto que se trata de una de las propiedades de Andre Balazs, antigua pareja de Uma Thurman. Es comparable, en tendencia, a otra localización hotelera: el restaurante del Hudson, el Hudson Common, cerca de Columbus Circle, elegido en una de las últimas temporadas de ‘Sexo en Nueva York’ para un reencuentro entre Samantha Jones y Richard.



A veces, que la serie sea de época dificulta las localizaciones. No fue problema, en cambio, para ‘Boardwalk Empire’, ambientada en los años 20, durante la Ley Seca. Sin embargo, la serie se localiza en Atlantic City, de ahí que resulte curioso que sea en el corazón de Manhattan, en el 56 de Beaver St., donde se encuentre una de sus localizaciones. El Delmonico’s Steakhouse es uno de los restaurantes más antiguos de Nueva York, abierto en el distrito financiero en 1837. Allí acudió a grabar en más de una ocasión el equipo de rodaje, con Steve Buscemi y Stephen Graham, entre otros.



Para bolsillos más modestos, la Pizzería Ben´s (123, MacDougal St.), en Greenwich Village, es perfecta. La reconocerán sobre todo los amantes la serie ‘Louie’ y es posible degustar un buen pedazo de pizza incluso en plena madrugada, de ahí que sea lugar obligado para un ‘reponedor de fuerzas’ tras una noche de marcha. Ocurre lo mismo con los Deli’s. Por ejemplo, Rosario´s, en el distrito de Astoria (2255, 31st Street), que fue el lugar elegido para ‘Orange is the New Black’.



En la serie le cambiaron el nombre, un gesto que también hicieron con el pub McGee´s para la famosa ‘Cómo conocí a vuestra madre’. El local McLaren’s de la serie, que aparecía en cada capítulo, se trata realmente de este lugar del 240 West 55th Street, que ahora está decorado con fotos de los actores y del rodaje de la serie.



Otras veces no se cambia nada de nada. Ocurre en ‘Girls’ con la cafetería Cafe Grumpy. Se encuentra en Brooklyn y es donde Hannah y Ray trabajan en la ficción. No se cambió nada de la decoración, ni se ocultó su famosa pared de ladrillo. No serán los actores quienes te ofrezcan una taza de té o café, pero el sabor auténtico neoyorquino está más que asegurado.





