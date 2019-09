Visitar Nueva York es uno de los deseos que suman a la larga lista que los viajeros ponen debajo del árbol cada Navidad. Y no nos extraña, pues no habrá rincón que te deje indiferente. Uno de ellos es el de Koreatown, el barrio coreano de Manhattan que acompaña en la multiculturalidad a Chinatown y Little Italy.

Situado en la calle 32 desde la 5ª Avenida hasta la 6ª avenida, este barrio se ha convertido en el más visitado, sobre todo, por los seguidores del K-Pop, o pop surcoreano. Pero, ¿qué rincones de Koreatown merecen la pena?

1. Grace Street (17 W 32nd St, New York)

Tal y como indica Anuevayork.com, esta cafetería de aires hipsters se convertirá en tu primera visita obligada. Y no solo por el ambiente, sino por uno de sus productos estrella: los ho-Dduk, unos dónuts rellenos de canela, azúcar y nueces similares al tradicional hotteok coreano.

Grace Street | Grace Street – Instagram

2. BCD Tofu House (5 W 32nd St, New York)

Si alguna vez visitas un restaurante de comida extranjera y la clientela está repleta de nacidos en dicho país, no dudes en quedarte. Esto ocurre con este local en el que ofrecen la comida más típica de Corea. En las mesas solo podrás ver coreanos.

BCD Tofu House | BCD Tofu House – Instagram

3. Koryo Bookstore (35 W 32nd St, New York)

Además de encontrar un sinfín de libros coreanos, también quedarás hipnotizado por la cantidad de productos relacionados con el K-Pop y sus famosos idols. Te quedarás con la boca abierta.

4. Tony Moly (234 Canal St #112, New York)

Se trata de la tienda de una famosa marca de cosmética coreana formada por todo tipo de productos. Por curiosidad, también hay una en Madrid y otra en Sevilla. En concreto, en Calle Hermosilla, 82 y Calle Sierpes, 68.

Tony Moly | Tony Moly – Facebook

5. Karaoke DUET 35 (53 W 35th St 2nd Floor, New York)

Si visitas Koreatown, una de las visitas obligadas es el karaoke, uno de los hobbies favoritos de los coreanos. Algunos lo consideran casi un deporte nacional en el país. Uno de los locales mejor valorados por los usuarios es el Karaoke DUET 35, que cuenta con Happy Hour y un rollo muy hipster.

Karaoke DUET 35 | Karaoke DUET 35 – Facebook

Ahora que ya conoces algunos de los rincones a visitar en este famoso barrio, ¿a qué esperas para adentrarte en la aventura? Además, está ubicado muy cerca del Empire State Building, y, ¿quién no lo visita durante su estancia en Nueva York? ¡No hay excusas!