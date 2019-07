¿Alguna vez has sentido curiosidad por la que quizás sea una de las capitales más ricas culturalmente? Seúl es uno de los lugares más visitados de Corea del Sur, y, además, cuenta con una amplia variedad de lugares a visitar que todo viajero debería conocer.

Porque no, no basta con encontrarnos con una fotografía que nos muestre estos lugares únicos y espectaculares. Hay que vivirlos en directo. Así que para que no se te escapen, hemos recopilado 5 de estos rincones que te deleitarán con su especial belleza. ¡Atento/a!

1. Palacio Changgyeonggug

Fue el palacio del emperador Goryeo, convirtiéndose en uno de los cinco grandes palacios de la Dinastía Joseon. Originalmente, fue construido en 1104 por el Rey Sejong, pero en 1483 fue ampliado por el Rey Seongjong. Con miles y miles de años de historia, este palacio abre sus puertas de martes a domingo de 9:00 a 17:30 horas.

Palacio Changgyeonggug | Richard Mortel – Wikimedia

2. Myeong-dong

Se trata de la mayor área comercial y uno de los rincones principales para hacer esas típicas compras de la capital. En 2011, 2012 y 2013, este lugar fue considerado la novena calle de compras más cara del mundo.

Myenong-dong | Pxhere

3. Aldea Namsangol

Situada cerca de la Estación de Chungmuro, se trata de uno de los lugares más curiosos, ya que, además, se encuentra entre rascacielos. Esta aldea cuenta con tres casas tradicionales, un pabellón, un estanque y una cápsula del tiempo que lo convierten en atractivo turístico. Esta cápsula del tiempo se inauguró para celebrar el Sexto Centenario de Seúl. Fue enterrada en 1994 y ha sido abierta después de 400 años. La entrada es gratis y puedes visitarla de martes a domingo de 9:00 a 21:00 (de abril a octubre) y de 9:00 a 20:00 (de noviembre a marzo)

Aldea Namsangol | Richard Mortel – Wikimedia

4. Templo Jogyesa

Es el núcleo del budismo zen en Corea. Fue construido a finales del siglo XIV, en el interior del actual parque Susong. Por desgracia, un incendio lo destruyó, pero fue reconstruido en el 1910. En este lugar se llevan a cabo eventos, ceremonias y ritos durante todo el año, y, además, uno de sus atractivos es que se encuentran enterradas las cenizas de Buda que fueron traídas en el año 1914 por un monje cingalés. Está abierto 24 horas.

Templo Jogyesa | parhessiastes – Flickr

5. N Seoul Tower

Es una torre de comunicaciones que se ha convertido en todo un icono de la ciudad. Construida en 1975 y re abierta al público en 2005 tras su renovación, ha recibido a millones y millones de turistas. De hecho, ofrece una de las mejores vistas de la ciudad. Su horario es de 10:00 a 23:00 horas y puedes subir andando, coger un autobús o el teleférico.

N Seoul Tower | CYAN – Wikimedia

¿Alguna vez habías tenido tantas ganas de viajar a un lugar? ¡Seúl es tu ciudad!