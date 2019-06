10 rincones de Santiago de Chile que no te puedes perder

Situada en el valle del Maipo, entre la cordillera de la Costa, los Andes y los sistemas montañosos de Chacabuco y Angostura, la capital de Chile es una ciudad completamente rodeada de altas cumbres. Esto le permite un clima algo frío, de alrededor de 14 ºC y con máximas en verano de no mucho más de 20 ºC, lo que la convierten en una de las ideales para el turista amante de pasear, pasear y no parar de pasear, pues nunca tendrá ni mucho frío, ni mucho calor.



Disfrutar de unos días de vacaciones en Santiago de Chile permite acercarse a una de las ciudades más interesantes en la historia reciente de América Latina, con muchos rincones que saltan continuamente a la memoria en aquellos que vivieron los acontecimientos que desencadenaron la dictadura de Pinochet. Es quizás esta posibilidad de comparación la que mejor permite ver el antes y el después y palpar cómo se ha evolucionado (o no) en el país.



Pero, además de una lección de Historia Contemporánea, la ciudad permite pulsar una de las urbes más dinámicas, en lo cultural, del subcontinente. Es por ello que se hace imprescindible un listado de qué es lo que, ni de lejos, hay que perderse si se visita, aunque sólo sea por un par de días, Santiago.



1. Palacio de la Moneda. Es la sede de la presidencia de la República y fue creado inicialmente para albergar la Casa de la Moneda en el periodo colonial, entre 1786 y 1812. Imposible no fijarse en sus paredes blancas, sus ventanales, en un estilo neoclásico (el único puro que hay en Sudamérica)... Las visitas guiadas se ofrecen de lunes a viernes, en cuatro turnos, y no es necesario ser un grupo.



2. Plaza de Armas. Es el centro histórico de la ciudad y surgió con ella a mediados del siglo XVI, tomando como base un cruce de caminos incas. Con una gran arboleda, en la que destacan las palmeras, es el lugar en el que se encuentran algunos de los edificios más emblemáticos, muchos ministerios, la Central de Correos, el Museo Histórico Nacional, el Ayuntamiento y...



3. Iglesia Catedral, la protagonista de la plaza y cuya fachada se levanta allí desde mediados del siglo XVIII, siendo rematada por dos imponentes torres en el año 1800. Abierta los siete días de la semana, cuenta con diferentes criptas y un Palacio Arzobispal anexo restaurado hace algunos años.



4. Museo de Arte Precolombino. Fundado en 1981 en el Palacio de la Real Aduana de Santiago, muestra una interesante colección de objetos y arte de las culturas azteca, maya e inca, así como de pueblos originarios del actual Chile como los diaguitas, los mapuche, los rapanui y los selk'nam, entre otros.



5. Casa Colorada. De estilo colonial, es una mansión de color rojo albero que fue construida a finales del siglo XVIII para que residiera allí el primer presidente del país, Mateo Toro Zambrano. De dos plantas y con grandes piedras formando la fachada, hoy alberga el Museo de Santiago, con muestras en torno a la historia de la ciudad.



6. Bella Vista. El barrio bohemio por excelencia, que destaca por poseer algunos de los mejores restaurantes de la ciudad, así como galerías de arte, bares, salas de conciertos... Es allí donde se encuentran las casas de reconocidos escritores chilenos de los últimos 100 años.



7. Cerro San Cristóbal. Se visite o no su Jardín Zoológico, este cerro es el mejor lugar desde el que tener panorámicas hermosas de todo Santiago. Subir a él es obligatorio, a 845 metros sobre el nivel del mar. Para ello, un funicular sube la montaña, hasta llegar al Observatorio Astronómico Mills, de 1903.



8. Providencia. Otro de los barrios típicos en los que lo que se exige es pasear. Librerías, cafés, pequeñas tiendas y locales nocturnos forman parte de una oferta que nunca duerme, así como dos parques que presumen de ser los mejores de la ciudad: el Balmaceda y el Parque Uruguay. Además, allí está la Gran Torre Santiago, que con 300 metros de altura es el edificio más alto de Sudamérica, inaugurado el año pasado.



9. Mercado Central. El preferido de los amantes de la gastronomía por ser el lugar con mayor concentración de locales para picar y comer platos típicos. Es un edificio de 1872 y se ha especializado en ofrecer lo mejor de la costa del Pacífico, que no queda demasiado alejada.



10. Cerro Santa Lucía. También conocido por sus vistas, es un parque de estilo neoclásico con caminos de escaleras de piedra, terrazas y un castillo: el Hidalgo, hoy centro de convenciones y eventos.





Más información:

Turismo de Chile