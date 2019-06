Riad Laaroussa en el corazón de la medina de Fez

El casco antiguo de Fez, la medina, es el mayor territorio urbano sin coches del mundo. El estilo de vida de su gente no ha cambiado mucho en siglos y sigue teniendo el encanto de antaño. El espectáculo está en las calles. Detalles, olores, colores, la manera de vestir de la gente, sus ocupaciones, aunque todo vaya rápido en este siglo XXI, lo que se ve aquí sigue siendo auténtico. Esta es la belleza de esta ciudad medieval. Y para que puedas formar parte de la vida de Fez, en un elegante palacio del siglo XVII y en un ambiente relajado, Riad Laaroussa te ofrece un lugar de paz y tranquilidad para que puedas experimentar lo mejor de la hospitalidad marroquí en el corazón de la Medina. Cuatro amplias suites, tres habitaciones espaciosas y una habitación doble convencional que rodean un patio tranquilo donde podras descansar a la sombra de los naranjos. Precios desde 110 euros la habitación doble con desayuno. Impresionantes vistas sobre la medina desde una extraordinaria terraza con espacios con sillones y camas que incluyen un comedor con chimenea para relajarte en verano y también grandes salas de estar en cada planta, cada una con una chimenea para los días de invierno. Bar completo y restaurante de cocina tradicional marroquí y de Fassi, abiertos solo para los huéspedes. Y lo mejor de todo, en Riad Laaroussa comparten su pasión por la cocina marroquí contigo y te ofrecen la posibilidad de disfrutar en la cocina con sus cocineros para que descubras los secretos de la cocina tradicional. Un completo y suntuoso desayuno se incluye con cada reserva de habitación, WIFI en todo el Riad y un ordenador a tu disposición, y el hotel se puede reservar al completo para reuniones y seminarios de negocios. Riad Laaroussa te ayuda a contratar un guía oficial que no te lleve de tienda en tienda y que te abra las puertas secretas para comprender mejor la magia de Fez. Y cuentan con hammam y ofrecen masajes tradicionales en el Spa Laaroussa para que completes tu experiencia en Fez. Disfruta de la ciudad histórica de fez, de sus rincones, y no dejes otras visitas que no te debes perder como la ciudad romana de Volubilis, la ciudad sagrada de Moulay Idriss y los majestuosos monumentos de Meknes, la ciudad imperial.