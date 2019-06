Restaurantes secretos en Venecia

Muchas veces cuando llegamos a una ciudad nueva no sabemos donde se come bien. Siempre solemos preguntar en los hoteles, pero eso no garantiza el éxito. Las direcciones secretas de los mejores restaurantes de una ciudad vienen siempre de la mano de los que allí viven. Rincones estupendos, que suelen estar fuera de los ámbitos más turísticos, pero que ofrecen lo mejor de la gastronomía local. Para que podáis viajar con una pequeña guía os ofrecemos lo mejor de Venecia, la ciudad de los canales, que a partir de la primavera, ofrece lo mejor de si misma. La ciudad romántica, donde pasear y perderse resulta maravilloso. Además de visitar sus estrechas calles, sus canales, sus puentes, pasear en gondola y recorrer la Piazza San Marco, necesitamos reponer fuerzas. Y estamos en Italia, así que queremos degustar lo mejor en cada una de nuestras comidas y cenas. Esta es una pequeña lista de los mejores restaurantes de la ciudad. No son los más turísticos pero si los que más frecuentan los venecianos. No tendrás tiempo de probarlos todos, pero vas a poder elegir. Aquí va nuestra selección. ALLA PALANCA 448 Giudecca Fondamenta Sant'Eufemia Tel: 39 041 528 7719 La Giudecca es una extraña isla, con una comunidad de constructores de barcos aparentemente al margen del turismo de Venecia. En realidad, se llega allí en un breve paseo en lancha rápida. Al igual que cualquier pequeña comunidad italiana, ésta tiene sus bares favoritos, donde los residentes toman el café de la mañana o el aperitivi por la noche. Alla Palanca sería sólo eso, un bar de barrio animado excepto por el hecho de que sirven una de las mejores comidas caseras de la ciudad. Al mediodía, las mesitas a orillas de los canales se llenan de comensales que disfrutan de platos sencillos y tradicionales, como el risotto de calamares en su tinta, espaguetis con mezclas de mariscos, y el pescado fresco del día hecho en la parrilla. Una de las mejores comidas caseras, a precios imbatibles, en cualquier otro lugar en Venecia. Cierra los domingos. ALLE BOTTE 5482 San Marco Calle della Bissa Tel: 39 041 520 9775 www.osteriaallabotte.it El Campo San Bartolomeo está siendo superado por el área del mercado de Rialto como centro de la vida nocturna de la ciudad, pero este pequeño establecimiento escondido justo al lado de la plaza San Bartolomelo ha permanecido intacto en cuanto a popularidad, vamos que esta lleno. A la hora del aperitivo, tendrás que pelear por un huequito en la barra, barra en forma de barril. Pero en cuanto te hagas con un hueco vas a poder elegir entre los mejores vinos por copa. También podrás degustar excelentes aperitivos, o intentar pedir platos como tagliatelle con vieiras y sardinas con piñones en la parte de atrás. Cierra los jueves y no sirven almuerzos los domingos. ALLE TESTIERE 5801 Castello Calle del Mondo Novo Tel: 39 041 522 7220 Pescar una de las ocho mesas de este pequeño y estrecho restaurante, cerca de la iglesia de Santa Maria Formosa, es importante, estas mesas son lo más codiciado, después de los escaños, en Venecia. Y hay una buena razón, la aromática cocina del chef Bruno Gavagnin, que de forma audaz da un nuevo giro en algunas recetas venecianas favoritas. Los Gnocchetti se sirven con chipirones y perfumados con canela, los langostinos se saltean en lima y jengibre, y la pasta alle vongole, en lugar de la mezcla habitual de pasta y almejas, es en realidad un plato de deliciosas almejas caparossoli con un poco de pasta tirada, casi como una ocurrencia tardía. Y enfrente, el sumiller Luca di Vita da detalles acerca de la carta de vinos corta pero magistralmente elegida. Cierran los domingos y los lunes. ANICE STELLATO 3272 Cannaregio Fondamenta della Sensa Tel: 39 041 720 744 Lejos de las hordas de turistas en el norte de la ciudad, este pequeño y relajado restaurante de gestión familiar es uno de los favoritos entre los locales. El menú sencillo pero elegantemente preparado incluye unos maravillosos bigoli en salsa, espaguetis gordos en salsa de anchoas, y unos aromáticos tagliatelle con gambas y flores de calabacín. Fiel a su nombre, stellato anice que significa anís estrellado, el restaurante hace cosas interesantes con las especias, también sardinas gigantes cocinadas con limón y jengibre y salmón al horno con patatas con una mezcla de hierbas picantes. Si el tiempo lo permite, reservar una mesa en la hermosa Fondamenta della Sensa y ver los barcos a la deriva es un plan estupendo en la ciudad. Lunes y martes cierran. BIRRARIA 2168 San Polo Campo San Polo Tel : 39 041 275 0570 La pizza no es algo típico de Venecia, por lo que no se puede encontrar nada en la ciudad de la laguna que coincida con las pizzerías de Roma o Nápoles. Pero en este espacio contemporáneo de Campo San Polo la pizza está buenísima y el ambiente en este local es cálido y acogedor, incluso si vas a cenar con niños pequeños. Además de la pizza, hay ensaladas, una selección de platos de pasta, y algún plato con carne. Cuando hace buen tiempo, las mesas se extienden a la plaza. CORTE SCONTA 3886 Castello Calle del Pestrin Tel : 39 041 522 7024 Es el restaurante de mariscos de Marco Proietto cerca de los astilleros de Castello, y no es un ningún secreto, por lo que lo más probable es que tengas que compartirlo con multitudes de turistas y amantes de la cocina local. Pero incluso, aunque nunca hace más allá de los antipasti, tendrás una comida memorable. La selección de platos de pescado fresco incluyen sardele en saor, sardinas en salsa dulce y amarga, anchoas marinadas, Moeche o pequeños cangrejos de cáscara blanda, mejillones salobres y moscardini o pulpo bebé. Los platos de pasta también son excelentes, uno de los mejores ñoquis con canoce, galeras. Para el postre, no te pierdas el sabayón caliente. Cuando hace buen tiempo, comer en el frondoso patio es maravilloso y más tranquilo que el comedor, pero tendrás que reservar una mesa con unos días de antelación. Cierra los domingos y los lunes. DA FIORE 2202 San Polo Calle del Scaleter Tel: 39 041 721 308 Este restaurante tiene una merecida reputación. Creaciones del chef Mara Martín de recetas venecianas tradicionales, son platos deliciosos. Su tagliata di tonno, filete de atún es tierno y suculento, como el rodaballo al horno en una corteza de patata o la lubina con vinagre balsámico, otro de sus platos de éxito. También hay una variedad increíble de mariscos crudos entre las opciones de antipasti. Los postres caseros son mejores que la media, y tanto las listas de quesos como de vinos, es impresionante. Pero hay desventajas, la vista no es romántica y los precios son exorbitantes incluso para los estándares de Venecia. Cierran los domingos y los lunes. LA ZUCCA 1762 Santa Croce Ponte del Megio Tel: 39 041 524 1570 www.lazucca.it Si eres vegetariano o simplemente estás cansado de tomar pescado de Venecia, La Zucca es el lugar para ir. Aunque hay algunos platos de carne en el menú como cerdo con jengibre y pilaf o costillas de cordero con tzatziki, lo que es realmente especial en este lugar cerca del puente de Rialto es su creativa forma de cocinar platos con verduras. Flan de calabaza servido con la cucharada de queso ricotta fresca, leche caliente de quiche de calabaza, platos de pasta hechos con radicchio y berenjena en vez de con gambas y mejillones. Las pocas mesas junto al canal son pintorescas y puedes ver comensales que llegan por la puerta de atrás en barco. Cierra los domingos. OSTERIA SANTA MARINA 5911 Castello Campo Santa Marina Tel : 39 041 528 5239 Cerca del Rialto, esta Osteria de categoría con su techo de vigas y su barra de madera oscura cuida todos los detalles. Los diversos panes son todos hechos en casa, y los intervalos entre lplatos se llenan con pequeños aperitivos. El menú de mariscos incluye primeros platos como la sopa de frijol Borlotto que es una crema con trozos de atún fresco, el rodaballo y el mejillón y raviolis rellenos de apio en el caldo. Puedes sefuir con cangrejos de caparazón blando fritos y alcachofas tiernas, o filete de besugo gratinado con espárragos. Cierra los domingos.