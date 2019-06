10 restaurantes secretos en Chicago

Chicago es una de las grandes ciudades estadounidense del medio oeste y uno de los destinos turísticos más importantes de los Estados Unidos. La ciudad esta repleta de atracciones emocionantes, naturaleza, grandes tiendas y belleza por igual. Desde imponentes rascacielos a coloridos barrios, en otoño, Chicago vibra de manera especial. A orillas del inmenso lago Michigan, por Chicago, pasan más de 40 millones de visitantes de todo el mundo cada año.



Puedes empezar visitando el Centro Cultural de Chicago, el imprescindible Millennium Park y el Instituto de Arte de la ciudad. Acércate al Museum Campus, al mundo marino en el John G Shedd Aquarium y al cielo en el Adler Planetarium. Y no te pierdas el Navy Pier y el altísimo Observatorio John Hancock.



Te garantizamos que Chicago engancha, vas a querer volver. Prepárate para conocer cientos de lugares de música y entretenimiento, recorridos turisticos, más de 40 museos, 200 teatros y 7.300 restaurantes. Hay mucho más, y vas a necesitar recuperarte de tanta actividad. Restaurantes hay muchísimos, pero queremos hablarte de algunos por si tienes poco tiempo para investigar. Esta es una pequeña guía de los más recomendados, los más in del momento. No están todos, pero si los que más gustan a los habitantes de la conocida con Windy City o ciudad del viento.