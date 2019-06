5 restaurantes para comerse Santiago de Chile

La cocina chilena es una de las grandes desconocidas de Hispanoamérica, que aún vive extasiada por el descubrimiento de la riqueza de las recetas peruanas, su vecino del norte, así como las exquisiteces colombianas o el mítico asado argentino. Pero el país patagónico también tiene mucho que ofrecer, y es que su recetario cuenta con combinaciones que mezclan la tradición indígena con el aporte colonial español. Los inmigrantes alemanes le dieron un giro que, entre todos, permitieron crear lo que allí se conoce como ‘cocina criolla chilena’ y en la que no faltan los platos más típicos del país. Muchos de ellos son fruto del empleo del choclo y la patata, como la Humita, la Chuchoca, el Pilco o el Charquicán. Santiago de Chile, la capital, cuenta con una rica oferta gastronómica que invita a descubrir todo un nuevo universo de sabores autóctonos. Algunos, como el Caldillo de congrio, puede incluso presumir de que Pablo Neruda le dedicara una oda. Tradicional de todo el litoral central, es una sopa humeante que se presenta en loza y que acompaña al congrio con almejas y verduras, así como una copa al lado de vino blanco. Y para amantes de lo exótico, nada como el Charqui, un plato que se prepara con carne de caballo seca con sal. Es especialmente apropiado para el invierno y fue una de las primeras recetas inventadas por los propios colonos españoles, que utilizaban sus viejos caballos y ajo español para cocinar. Clásicos como la empanada son ambrosía en Chile. Aquí se llevan las llamadas ‘de pino’, con un interior compuesto por cebolla picada fina, carne, huevo y pasas. No faltan en los cinco restaurantes que hemos seleccionado para deleitarse en una visita a la capital del país. No será por falta de opciones a cuál más original.